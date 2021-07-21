Предприятия с опасным производством подключат к «Безопасному городу»

Власти строят далекоидущие планы относительно системы «Безопасный город». Как выяснил «Ъ», её работа затронет в том числе и промышленность — речь идет об опасных производствах, аварии на которых могут причинить ущерб не только сотрудникам, но и находящимся поблизости жителям и организациями, а также экологии.

Источники издания в Правительстве рассказали, что в законопроекте «О системе "Безопасный город"», который планируется внести с Госдуму осенью, содержится требование об установке на опасных производственных объектах устройств для контроля безопасности (камеры, датчики, устройства пожарной безопасности, газоанализаторы и т. д.). Устройства будут в реальном времени передавать данные в «Безопасный город».

В числе производств, которые попадут под такой контроль, например, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие, а также предприятия химической, металлургической, лакокрасочной и другой промышленности. По данным Ростехнадзора, в России порядка 176 тыс. таких объектов.



Закупать устройства для контроля безопасности компании должны будут на базе реестра отечественного оборудования, который курирует Минпромторг. По замыслу министерства, такой подход поможет стимулировать спрос на российскую микроэлектронику. Собеседник «Ъ» в кабмине выразил надежду, что:

«Если на предприятии будут функционировать датчики, передающие информацию о нормальной работе всех систем, то число очных проверок со стороны контролирующих органов будет снижено. Это поможет снизить коррупционную составляющую».

В Минпромторге сообщили, что реализуют стратегию развития электронной промышленности РФ, в том числе «путем стимулирования спроса». Вопросы по проекту «Безопасный город» министерство переадресовало в МЧС, но там лишь сказали, что законопроект разрабатывается.

Внедрение системы «Безопасный город» в регионах ускорилось после стрельбы в казанской гимназии, для чего и был разработан соответствующий законопроект, согласно которому должен быть создан оператор системы — публично-правовая компания с одноимённым названием.



Система должна будет следить за «состоянием защищенности населения, объектов производственного и социального значения, материальных и культурных ценностей, а также окружающей среды, при котором обеспечен приемлемый уровень рисков, связанных с причинением вреда жизни или здоровью людей, имуществу, всех видов собственности, а также реализованы права людей на благоприятную среду жизнедеятельности и достоверную информацию о ее состоянии». Всего в разработку предполагается заложить примерно 120 сценариев потенциальных угроз — от пожаров и разливов нефти до терактов.



Мы уже неоднократно писали о том, что регионы усиленно внедряют данную систему, и, в частности, совсем недавно УМВД РФ по Тюмени рассказало о планах установки камер видеонаблюдения в 41 дворе города, а в Калининградской области в рамках системы «Безопасный город» станут работать 18 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как видим, спектр задач данной системы уже сейчас достаточно широкий, а камеры наблюдения, подключенные к ней, планируется снабдить системой распознавания лиц.