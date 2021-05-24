Систему «Безопасный город» с распознаванием лиц внедрят по всей России

Власти решили ускорить внедрение системы «Безопасный город» в регионах после стрельбы в казанской гимназии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект законопроекта и источник в МЧС.

По информации издания, в середине мая прошло заседание межведомственной комиссии, на которой обсуждалась трагедия в Казани. Выяснилось, что уличные камеры зафиксировали Ильназа Галявиева, идущего по улице с оружием, но не смогли предупредить об этом силовиков, так как не были подключены к системе искусственного интеллекта.

Еще больше камер на улицах российских городовhttps://t.co/0lBzcL7gHu — Медиазона (@mediazzzona) May 24, 2021

По итогам совещания чиновники решили в июне внести в Госдуму законопроект «О единой системе "Безопасный город"».

Скоро камер станет еще больше https://t.co/sKShJW4AWB — МБХ медиа (@MBKhMedia) May 24, 2021

Согласно законопроекту, должен быть создан оператор системы — публично-правовая компания «Безопасный город». В пресс-службе «Ростеха», который является технологическим партнером государства в этом проекте, сообщили, что «публично-правовая компания создается указом президента, ее устав утверждается правительством». Учредителем публично-правовой компании станет МЧС.



Компания-оператор «будет осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области создания и функционирования единой системы «Безопасный город».



В зону ответственности оператора БГ войдет также обеспечение работы системы, координация работы государственных информационных систем, их модернизация. Оператор будет обязан осуществлять мониторинг эффективности работы системы. Ее показатели и методику определит Правительство.



Согласно законопроекту, безопасность населенного пункта определяется как «состояние защищенности населения, объектов производственного и социального значения, материальных и культурных ценностей, а также окружающей среды, при котором обеспечен приемлемый уровень рисков, связанных с причинением вреда жизни или здоровью людей, имуществу, всех видов собственности, а также реализованы права людей на благоприятную среду жизнедеятельности и достоверную информацию о ее состоянии».



По данным разработчиков проекта, в него войдут 150 государственных систем, которые объединят в четыре блока: транспортная и экологическая безопасность, безопасность населения и координация работы служб и ведомств. Всего в разработку предполагается заложить примерно 120 сценариев потенциальных угроз — от пожаров и разливов нефти до терактов.



Системы мониторинга гидрометеорологической обстановки будут собирать информацию о состоянии воздуха, воды и почвы. Камеры с искусственным интеллектом, в свою очередь, будут реагировать на нарушения безопасности населения, говорится в проекте.



Разработчики системы считают, что проблем с утечкой данных из «Безопасного города» не будет. Доступная силовикам информация будет храниться на платформе с ограниченным доступом, утверждают они.



В 2017 году в Москве в тестовом режиме начали подключать камеры на подъездах домов, общественных местах и метро к системе распознавания лиц. В сентябре 2020 года партнер московского ДИТ NtechLab запустил пилотные проекты по созданию системы таких камер в еще 10 российских городах. «Безопасный город» активно использовали во время «режима самоизоляции» из-за коронавируса.



В середине мая АПК «Безопасный город» был запущен в Иркутске. К нему будут подключены также уже существующие камеры видеонаблюдения.