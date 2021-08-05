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5 августа 2021

Новые правила использования биометрии могут парализовать работу IT-бизнеса

По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), законопроект Минцифры, ужесточающий требования по работе компаний с биометрическими данными россиян, вызовет отставание в развитии отраслей, где используются такие данные.

Минцифры в конце июня выложило на общественное обсуждение проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг, который разрешает использовать биометрию россиян только тем компаниям, в чьём уставном капитале не более 49% иностранного капитала. Такая компания должна иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования, а чтобы создавать собственные банки биометрических данных, обязана также располагать собственным капиталом не менее 500 млн руб. Эти требования должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

РСПП на этот документ подготовил отзыв, с которым ознакомился «Ъ», где просит не распространять новые требования на компании, использующие, но не передающие биометрические данные через интернет.

Если компании не соответствуют новым правилам, то они не получат аккредитацию и не смогут собирать и обрабатывать биометрию, а это критично для банков и экосистем, отметил эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков. «Биометрические данные можно использовать для заключения любых сделок на интернет-платформах. Например, оформление онлайн-ипотеки через интернет», – добавил он.

Эти правила делают невозможным создание коммерческих биометрических систем, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Согласно формулировкам закона, под биометрией можно подразумевать в том числе скан паспорта. В итоге компании могут отказаться от верификации через интернет с помощью сканов документов, что критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании), а также банков вроде «Тинькофф» (принадлежит кипрской TCS Group) и экосистемы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex B.V.), отметил эксперт.

Минцифры 152-ФЗ биометрические данные РСПП лоббизм монополии

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