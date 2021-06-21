Биткоин упал на 7% на фоне ужесточения майнинг-регулирования в Китае

Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 7%, до 32 801 долл., опустившись ниже 33 000 долл. впервые с 8 июня. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Coin Metrics. Более мелкие криптовалюты, такие как Ethereum и Ripple, также упали, на 8% и 7% соответственно.

Снижение котировок началось после того, как 20 июня пять провинций Китая запретили работу майнинговых центров на своих территориях. Ужесточения происходят в рамках реализации соответствующей государственной политики. Напомним, 21 мая вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал усилить регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране, хотя и не дал тогда конкретных указаний.

Последние запреты подчеркивают решимость китайских регуляторов взять под контроль спекулятивную криптоторговлю и контролировать финансовые риски, несмотря на определенные выгоды для местной экономики, пишет поддерживаемая Коммунистической партией газета Global Times. По её данным, будут закрыты более 90% китайских центров по добыче биткоинов.

Эксперты заявляют, что миграция майнеров из Китая в ближайшей перспективе приведёт к распродаже запасов криптовалют. По оценкам Кембриджского университета, по состоянию на апрель 2020 года около 65% мирового майнинга биткоинов происходило именно в этой стране.

Власти других стран мир уже приглашают майнеров запустить свои точки у них. Об этом, к примеру, заявили мэр Майами Фрэнсис Суарес и президент Сальвадора Найиб Букеле. Суарес предложил майнерам дешевую атомную электроэнергетику, Букеле — геотермальные электростанции с «зеленой» энергетикой, которые страна построит специально.