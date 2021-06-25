ЕСПЧ спросил у России – правомерно ли граждан лишили права на частную жизнь и тайну переписки?

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первую жалобу из коллективного иска пользователей Telegram, чьи интересы представляют юристы «РосКомСвободы». Заявитель, Антон Подчасов из Барнаула, пожаловался на ряд положений национального законодательства, которые нарушают его право на частную жизнь и тайну переписки.





Напомним, в 2017 году ФСБ направила компании-владельцу мессенджера Telegram требование предоставить так называемые «ключи шифрования», чтоб силовики могли получить беспрепятственный доступ к любым сообщениям и другим данным пользователей. После отказа дать такой доступ, Таганский районный суд г. Москвы по иску Роскомнадзора в апреле 2018 года запретил сервис на территории России, после чего домены Telegram были внесены в реестр сайтов, подлежащих блокировке. Далее началась уже известная всем «ковровая бомбардировка» IP-адресов, связанных с мессенджером, принесшая массу неприятностей совершенно сторонним сервисам.





По мнению «РосКомСвободы», действия Роскомнадзора являются прямым нарушением основных прав и свобод граждан, поскольку заблокировав Telegram, власти в произвольном порядке отменили их право на приватность и тайну переписки, что противоречит Конституции РФ, а также Европейской Конвенции по правам человека. Поэтому мы начали кампанию «Битва за Telegram», целью которой было подать коллективный иск пользователей, считающих свои права нарушенными, и доказать неправомерность действий властей в судебном порядке. Однако российские суды отклонили иск, посчитав, что права граждан не нарушены. В связи с этим нам пришлось обратиться в ЕСПЧ — первые жалобы были зарегистрированы в конце сентября 2019 года.





И вот сейчас жалоба Антона Подчасова коммуницирована, а властям РФ были направлены вопросы следующего характера:

Имело ли место вмешательство в право заявителя на уважение его личной жизни и переписки, гарантированные статьей 8 Конвенции (см. "Роман Захаров против России")? Соответствует ли оспариваемое законодательство требованиям о «качестве закона» в плане обеспечения адекватных и эффективных гарантий против произвола и рисков злоупотреблений? Способны ли данные законодательные нормы защитить от вмешательства в гарантированные демократическим обществом права? Учитывая вывод национальных судов о том, что заявитель не имел права оспорить приказ о раскрытии информации, адресованный Telegram Messenger, имел ли он в своем распоряжении эффективную возможность на национальном уровне защитить свои права, гарантированные статьями 8 и 13 Конвенции?

Правительству было предложено представить собственную позицию и своё видение фактов по этому делу до 14.10.2021 г.

«ЕСПЧ ранее уже коммуницировал жалобу самого мессенджера на действия российских властей, которые привели к блокировке Telegram, а также жалобы других компаний, которые пострадали от устроенного Роскомнадзором IP-геноцида», — напомнил ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян.



Теперь, считает он, настало время пользовательских жалоб в отношении тех требований «пакета Яровой» и приказа ФСБ, которые требовали от Telegram хранения переписки пользователей и передачи ключей декодирования:

«Европейский суд придерживается своей последовательной позиции и, как и ожидалось, напоминает о деле Романа Захарова, решение по которому Россия так и не выполнила за все эти годы.



Основной вопрос суда заключается в том, какие всё же гарантии от произвола и злоупотреблений устанавливает российский закон, какие реальные, а не декларативные инструменты правовой защиты существуют от незаконного вторжения в частную жизнь. И, честно говоря, сложно сейчас представить, что по этому поводу будет отвечать представитель Правительства, а также по поводу наличия эффективных правовых способов защиты своих прав.



Напомню, что российских пользователей вообще лишили права обжаловать действия властей в национальных судах, мол, не являются стороной по делу и требования о передаче ключей и блокировка их не касается».

«Вопрос обеспечения права на шифрование сейчас является актуальным для всего Совета Европы. Поэтому я думаю, это дело вызовет резонанс среди многих правозащитных организаций в сфере цифровых прав. Мы же надеемся победой в ЕСПЧ окончательно выиграть битву за Telegram и за право российских пользователей иметь надежные инструменты сквозного шифрования», — подытоживает Саркис Дарбинян.