Роспотребнадзор встал на защиту России от анимированной японской классики

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что к питерским «охотникам на аниме» присоединился Роспотребнадзор, который заблокировал ссылку на 12-серийную аниме-адаптацию шести классических произведений японской литературы Aoi Bungaku (青い文学シリーズ, «Синее чтиво: По страницам японской классики»):
«Классические произведения отличаются тем, что исследуют стороны человеческой жизни, которые мало зависят от места и времени действия. Предлагаемая серия, поставленная по романам и рассказам четырех японских писателей первой половины XX века – не исключение. В каждой сюжетной арке через различные образы восточной и западной культуры автор и читатели (зрители) ищут ответы на исконные вопросы бытия. В чем смысл жизни, что делает человека человеком? Можно ли безнаказанно презреть законы и обычаи общества? Что есть грех и каковы пределы воздаяния? Каковы подлинная суть и сила дружбы? Истинное искусство вечно, и если не дает готовых советов, то помогает искать собственный путь. А все произведения, экранизированные в этой мини-серии, бесспорно, принадлежат истинному искусству!» — говорится в описании к сериалу.
В аниме адаптированы следующие произведения:
Очевидно, Роспотребнадзор, который имеет право внесудебно вносить сайты в реестр запрещённых, увидел пропаганду самоубийств в этом сериале и решил, что лучше будет оградить россиян от адаптированной под современный формат японской классики прошлого века.
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