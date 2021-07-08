Роспотребнадзор встал на защиту России от анимированной японской классики

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что к питерским «охотникам на аниме» присоединился Роспотребнадзор, который заблокировал ссылку на 12-серийную аниме-адаптацию шести классических произведений японской литературы Aoi Bungaku (青い文学シリーズ, «Синее чтиво: По страницам японской классики»):

«Классические произведения отличаются тем, что исследуют стороны человеческой жизни, которые мало зависят от места и времени действия. Предлагаемая серия, поставленная по романам и рассказам четырех японских писателей первой половины XX века – не исключение. В каждой сюжетной арке через различные образы восточной и западной культуры автор и читатели (зрители) ищут ответы на исконные вопросы бытия. В чем смысл жизни, что делает человека человеком? Можно ли безнаказанно презреть законы и обычаи общества? Что есть грех и каковы пределы воздаяния? Каковы подлинная суть и сила дружбы? Истинное искусство вечно, и если не дает готовых советов, то помогает искать собственный путь. А все произведения, экранизированные в этой мини-серии, бесспорно, принадлежат истинному искусству!» — говорится в описании к сериалу.



В аниме адаптированы следующие произведения:

«Исповедь «неполноценного» человека» (人間失格): о пути человека с сильными чувствами отчуждения к обществу и понятии «человечность» (автор оригинала — Осаму Дадзай);

«Под сенью цветущих вишен» (桜の森の満開の下): лесной бандит находит прекрасную девушку в лесу и берёт её в жёны. Но она не та, за кого себя выдаёт (автор оригинала — Сакагути Анго);

«Сердце» (こころ): молодой человек арендует квартиру в Токио и живёт с вдовой и её дочерью. Он приглашает своего друга детства, монаха, жить с ним. Монах влюбляется в дочь вдовы и это приводит к конфликту. История рассказана от лица молодого человека и монаха (автор оригинала — Нацумэ Сосэки);

«Беги, Мелос!» (走れメロス): драматург пишет пьесу, основанную на сказке «Беги, Мелос!» и повторно переживает чувства от предательства своего друга детства (автор оригинала — Осаму Дадзай);

«Паутинка» (蜘蛛の糸): Кандата, жестокий и злой бандит, попадает в ад. Одна из немногих хороших вещей, которые он совершал в жизни - это сохранение жизни пауку, встреченному в городе. За это паук бросает Кандате нить, по которой он может подняться в рай. Его восторг заканчивается, когда Кандата понимает, что другие тоже начинают подниматься по нити за ним (автор оригинала — Рюноскэ Акутагава);

«Муки ада» (地獄変): Ёсихиде, лучшему художнику в стране, поручают работу — увековечить образ короля в мавзолее. В деспотичном же правлении короля Ёсихида не видит ничего кроме страдания простых людей. Тогда он решает посвятить свою работу стране, какая она есть на самом деле (автор оригинала — Рюноскэ Акутагава).

Очевидно, Роспотребнадзор, который имеет право внесудебно вносить сайты в реестр запрещённых, увидел пропаганду самоубийств в этом сериале и решил, что лучше будет оградить россиян от адаптированной под современный формат японской классики прошлого века.