Шахматистов шокировал «ход лошадью» российской цензуры

На днях «Роскомсвобода» сообщила о блокировке в России материалов одного из самых популярных шахматных сайтов Chess.com. Под ограничение попали две ссылки, где говорится о политике сайта в связи проводимой российской армией так называемой «спецоперации» на территории Украины, а также статья об украинских шахматистах и о событиях, которые произошли с ними.

Инициатором блокировки выступила Генеральная прокуратура РФ, которая в последнее время приложила немало усилий для внедрения военной цензуры. В данный момент на её счету уже более 2500 сайтов и ссылок, заблокированных за размещение материалов об украинских событиях не в том формате, который принят официальными властями России.

Из-за того, что администраторы портала используют сетевой протокол HTTPS, доступ ограничивается ко всему сайту. О жалобе в Роскомнадзор говорил российский гроссмейстер Сергей Карякин. «Chess.com совсем оскотинились. Ведущий мировой шахматный портал принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов! Вместо него ссылка на оскорбительную пропагандистскую статью. Что теперь делать? Забросать их жалобами», — писал спортсмен в своем телеграм-канале «Карякин. Zа спорт!».

В свою очередь, Chess.com выступил с официальным заявлением по поводу данного инцидента, сообщив, что блокировка не затронула приложений сервиса, а также посоветовал российским пользователям прибегнуть к «любым службам VPN, ставшим необходимостью в России».

https://t.co/EufIHvcIFK has been banned by the Russian government for statements opposing the war in Ukraine.



We reaffirm our condemnation of the war and welcome Russian members who wish to defy their government to use our site via VPN or our apps.https://t.co/woeKwYwGNT