Шахматистов шокировал «ход лошадью» российской цензуры

На днях «Роскомсвобода» сообщила о блокировке в России материалов одного из самых популярных шахматных сайтов Chess.com. Под ограничение попали две ссылки, где говорится о политике сайта в связи проводимой российской армией так называемой «спецоперации» на территории Украины, а также статья об украинских шахматистах и о событиях, которые произошли с ними.

https://reestr.rublacklist.net/record/4312506

https://reestr.rublacklist.net/record/4312507

Инициатором блокировки выступила Генеральная прокуратура РФ, которая в последнее время приложила немало усилий для внедрения военной цензуры. В данный момент на её счету уже более 2500 сайтов и ссылок, заблокированных за размещение материалов об украинских событиях не в том формате, который принят официальными властями России.

Из-за того, что администраторы портала используют сетевой протокол HTTPS, доступ ограничивается ко всему сайту. О жалобе в Роскомнадзор говорил российский гроссмейстер Сергей Карякин. «Chess.com совсем оскотинились. Ведущий мировой шахматный портал принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов! Вместо него ссылка на оскорбительную пропагандистскую статью. Что теперь делать? Забросать их жалобами», — писал спортсмен в своем телеграм-канале «Карякин. Zа спорт!».

В свою очередь, Chess.com выступил с официальным заявлением по поводу данного инцидента, сообщив, что блокировка не затронула приложений сервиса, а также посоветовал российским пользователям прибегнуть к «любым службам VPN, ставшим необходимостью в России».

https://t.co/EufIHvcIFK has been banned by the Russian government for statements opposing the war in Ukraine.



We reaffirm our condemnation of the war and welcome Russian members who wish to defy their government to use our site via VPN or our apps.https://t.co/woeKwYwGNT — Chess.com (@chesscom) April 24, 2022

В шахматном сообществе новость о блокировке вызвала большой резонанс, а многие СМИ сочли важным сообщить о ней на страницах своих сайтов. Причём подключились не только российские, но и зарубежные ресурсы, имеющие не один миллион подписчиков.

Многие издания обращают внимание, что ограничение доступа к Chess.com происходит в рамках массового запрета сайтов, инициированного властями после начала «спецоперации».

Гроссмейстер Карякин тоже отреагировал на блокировку ресурса, заявив, что администрация Chess.com должна извиниться за неспортивную политику:

«Итак, после многочисленных жалоб на политику сайта, Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал Chess.com на территории России! Главный вопрос — действительно ли это большая потеря для русскоязычных пользователей? На мой взгляд — нет».

Ещё один гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин поддержал коллегу. «Это не первый шахматный сайт, который блокируется после известных событий. Chess.com – это в первую очередь шахматная платформа, странно, что они решили так политизироваться. Российский сегмент чрезвычайно важен для портала, так как русскоязычная доля очень велика. На многих других платформах ничего такого не происходило, там до сих пор можно наслаждаться игрой. С точки зрения возможности поиграть в шахматы, для российских пользователей ничего не меняется. Сейчас есть множество бесплатных платформ, где можно играть, в том числе и российских», – сказал он.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов пошёл дальше, предложив запустить альтернативу этому сервису:

«Мы можем создать свой шахматный портал. Это не связано с блокировкой, но две недели назад мы заключили соглашение с (Евгением) Касперским, его компания станет нашим провайдером, в том числе для организации соревнований, информационной системы. Подробности сообщим на пресс-конференции чуть позже. Думаю, к сентябрю фирма уже сделает российскую шахматную программу, и мы не будем ни от кого зависеть».

Chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире. По некоторым оценкам, количество его пользователей превышает 80 миллионов.

Как отмечает TJournal, платформа chess.com позволяет играть онлайн с соперниками со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.

Мы хотим подчеркнуть важность того, что темам блокировок сайтов в России стало уделяться много внимания как внутри страны, так и за её пределами. Это говорит о заинтересованности всё большего количества людей в свободном доступе к информации, о неприятии ограничений и цензуры. Очень жаль, когда российским пользователям ставятся такие вот ограничения на использование удобных, привычных для них сервисов, особенно к тем, которые помогают им не только общаться или получать какие-то услуги, но также проявлять себя на международной площадке, укрепляя престиж страны. По нашему мнению, блокировка Chess.com вредна и бессмысленна, как множество других подобных ограничений, лишающая возможностей проявить себя, коммуницироваться со всем миром, строить мосты дружбы и сотрудничества.