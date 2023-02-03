Под блокировку попал аниме-сериал «Страна чудес смертников»

Ещё одно аниме в России теперь под запретом. В реестре запрещённой информации мы обнаружили ссылку на сериал «Страна чудес смертников»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5360477

Основному развитию сюжета манги предшествует сообщение о сильном землетрясении, погрузившем 70 % территории Токио под воду.



«Спустя десять лет после этих событий, в 2023 году, Ганта Игараси, ученик средней школы, живёт обычной жизнью подростка, не вспоминая о катастрофах прошлого, – так описывает основной сюжет манги Wikipedia. – Однако всё вокруг него меняется в одно мгновение — таинственный Красный Человек убивает всех его одноклассников, а в грудь юноши стреляет загадочным красным кристаллом. Через несколько дней после кровавой резни Ганта объявляется единственным подозреваемым, а затем приговаривается к смерти и отправляется в тюрьму «Страна чудес смертников», где каждый заключённый вынужден развлекать посетителей своим участием в смертельно опасных аттракционах. Пытаясь выжить в тюрьме, Ганта всё больше зацикливается на мести Красному Человеку и пытается отыскать его, чтобы доказать свою невиновность. Со временем он находит в себе странную способность управления формой крови, благодаря чему та может быть преобразована в оружие, к примеру большое лезвие или острую стреляющую иглу, а затем узнаёт, что таких как он, смертников, очень много. Ганта вынужден принимать участие в Карнавале Мертвечины, где смертники в присутствии анонимных зрителей сражаются между собой. В такой обстановке с некоторыми он дружит, с некоторыми нет, но не оставляет надежды отыскать Красного Человека и узнать тайны, которые скрывает руководство тюрьмы».



Какие-то связанные с этими событиями сюжетные повороты очень обеспокоили прокурора Аргаяшского района Челябинской области, который с соответствующим иском обратился в местный районный суд. К сожалению, текста решения на сайте суда пока не выложено, но можно предположить, что оно абсолютно типовое, похожее на решения судов в Питере, Подмосковье, Саратовской, Свердловской и той же Челябинской областях, где истцы апеллировали к моральным устоям, выражали беспокойство разрушительным влиянием подобных произведение на сознание несовершеннолетних, которое якобы подхлёстывает их к совершению действий, показанных в аниме.



Мы не можем утверждать со стопроцентной точностью, но возможно в реестре заблокированных появится ещё один сайт с аниме. В тот же день этот же суд вынес ещё одно решение о блокировке интернет-материалов, но поскольку, как мы уже говорили выше, текста на сайте нет, можно только делать смелые предположения.