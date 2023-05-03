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3 May 2023

Заблокирован сайт «Движения сознательных отказчиков»

Организация помогает молодым людям «законно освобождаться от призыва на военную службу», проводит консультации призывников и собирает информацию о призыве.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Facebook ДСО / Canva

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили там сайт «Движения сознательных отказчиков» (ДСО):

Решение о блокировке сразу всего сайта организации, которая «помогает отказаться от призыва и избежать мобилизации», а также призывает к свободному миру без насилия, принял Савёловский районный суд города Москвы по иску 231 военной прокуратуры гарнизона, войсковой части 36782.

В мотивированном решении указано, что военные прокуроры обнаружили данный сайт в ходе мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления фактов распространения запрещённой информации. Согласно заключению специалистов Автономной некоммерческой организации по проведению судебных экспертиз и прикладных исследований в целях противодействия экстремизму и терроризму «Центр судебных экспертиз», на сайте содержится информация, дискредитирующая военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и высказывания, оправдывающие уклонение от военной службы.

«При этом, в соответствии со ст. 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой», – также сказано в обосновании иска.

Суд удовлетворил требования 231 военной прокуратуры гарнизона и информацию, размещённую по сетевому адресу "http://stoparmy.org", признал запрещённой для распространения.

ДСО достаточно популярно в соцсетях. Его паблики насчитывают: 12,4 тыс. подписчиков в YouTube, почти 54 тысячи подписчиков в Telegram и порядка 14 тысяч — в VK.

32-ФЗ военная цензура дискредитация армии мобилизация призыв отказники

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