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27 August 2023

Заблокирован сайт «Friends of Novaya Gazeta Europe»

Скорее всего, это произошло в рамках ограничения доступа к материалам «нежелательных организаций».

В реестр запрещённой информации попал сайт «Friends of Novaya Gazeta Europe» («Друзья Новой газеты. Европа»):

reestr.rublacklist.net/ru/record/6302180

Инициатор блокировки — «Неуказанный госорган», которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура.

Надзорное ведомство имеет полномочия по внесудебной блокировке призывов к несогласованным митингам, экстремизму и терроризму, не соответствующей официальной точке зрения информации о «спецоперации», а также материалов «нежелательных организаций». Скорее всего, речь идёт о последнем, поскольку «Новая газета. Европа» была внесена в список «нежелательных» в конце июня текущего года.

149-ФЗ 139-ФЗ 327-ФЗ Генпрокуратура нежелательная организация

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