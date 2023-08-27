Заблокирован сайт «Friends of Novaya Gazeta Europe»

В реестр запрещённой информации попал сайт «Friends of Novaya Gazeta Europe» («Друзья Новой газеты. Европа»):

reestr.rublacklist.net/ru/record/6302180

Инициатор блокировки — «Неуказанный госорган», которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура.



Надзорное ведомство имеет полномочия по внесудебной блокировке призывов к несогласованным митингам, экстремизму и терроризму, не соответствующей официальной точке зрения информации о «спецоперации», а также материалов «нежелательных организаций». Скорее всего, речь идёт о последнем, поскольку «Новая газета. Европа» была внесена в список «нежелательных» в конце июня текущего года.