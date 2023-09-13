Военная цензура коснулась «Фонда Карнеги»

«Неуказанный госорган» заблокировал ссылку со статьёй «Темная елка. Почему Россия считает себя вправе разрушать Украину» на сайте «Фонда Карнеги»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6076859

Нет никаких сомнений, что данная информация была запрещена из соображений военной цензуры. Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, могут быть проблемы с доступом ко всему сайту в России.

«Фонд Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace) — американский экспертно-аналитический центр, основной задачей которого провозглашается «содействие сотрудничеству между странами мира». Имеет отделения в Бейруте, Берлине, Брюсселе, Пекине и Нью-Дели, до 2022 года имел отделение в Москве — Московский центр Карнеги. Спустя год Фонд Карнеги объявил об открытии нового глобального исследовательского центра, Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. 14 апреля 2023 года организация была внесена Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов».

Блокировка коснулась также материалов таджикистанского издания «Паём».

Под военную цензуру попали две статьи о: возможной второй волне мобилизации, которая заденет в том числе заключённых, а также выступление-манифест таджикского политика и оппозиционера Мухиддина Кабири в поддержку Украины.

Ссылки на материалы популярного в Кыргызстане издания 24.kg также попали в реестр запрещённой информации:

Блокировке подверглись четыре новостных дайджеста за 15, 19, 21 и 22 октября 2022 года о событиях в Украине.

На платформе подкастов Podmailer «неизвестному» российскому госоргану не понравилась страница «Сводки Украины»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6348545

Как и все предыдущие материалы, — по HTTPS, — на портале Press Club Belarus «Неуказанный госорган» заблокировал ссылку с анонсом открытия «Исследовательской резиденции для журналистов в Праге» 12 августа 2022 года:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5152140

Только причиной стала не военная цензура, а создатель резиденции — «Пражский гражданский центр», который в декабре 2020 года был объявлен «нежелательной в России организацией», а значит все его сайты и связанный с ним материалы подлежат блокировке. Полномочия по внесудебному ограничению доступа к такой информации имеет Генпрокуратура, которая, по нашему мнению, с большой долей вероятности и скрывается под тем самым «Неуказанным госорганом».