Генпрокуратура заблокировала четыре оппозиционных сайта

Сегодня ночью Генеральная прокуратура решением №27-31-2020/Ид8999-21 заблокировала сразу четыре сайта, которые многие связывают с Михаилом Ходорковским, но сами издания эту связь отрицают.

Роскомнадзор заблокировал в России сайты двух изданий - «Открытых медиа» и «МБХ Медиа». Вместе с ними под блокировкой оказался правозащитный проект «Правозащита открытки».https://t.co/VxJbrezrKQ — РБК (@ru_rbc) August 4, 2021

Ограничение доступа произошло якобы из-за того, что через эти интернет-ресурсы осуществлялись призывы к массовым беспорядкам. В списке заблокированных:

«МБХ медиа» , который уже вносился в реестр запрещённой информации, но после переезда на Appspot власти не решались отправить его в бан, чтобы не нарушить работу других сервисов Google;





, который уже вносился в реестр запрещённой информации, но после переезда на Appspot власти не решались отправить его в бан, чтобы не нарушить работу других сервисов Google; Сетевое издание «Открытые медиа» , специализирующееся на общественно-политических новостях;





, специализирующееся на общественно-политических новостях; Сайт организации «Правозащита Открытки» , которая занимается юридической помощью россиянам, преследуемым по политическим мотивам. Социальная сеть «ВКонтакте» удалила аккаунт организации, но эту страницу ещё можно найти в кэше Google - судя по всему, эта блокировка тоже произошла вот совсем недавно;





, которая занимается юридической помощью россиянам, преследуемым по политическим мотивам. Социальная сеть «ВКонтакте» удалила аккаунт организации, но эту страницу ещё можно найти в кэше Google - судя по всему, эта блокировка тоже произошла вот совсем недавно; Интернет-портал учреждённой Ходорковским премии «Профессия — журналист», которая с 2016 года вручается независимым СМИ.

Примечательно, что аккаунты «МБХ медиа» и «Открытых медиа» в ВК пока живут и здравствуют. У сайта журналистской премии же есть учётная запись только на Facebook.

По словам Владислава Здольникова, который проводит мониторинг сетевых ограничений с помощью созданного им ресурса GlobalCheck, произошла первая полная блокировка исходного сайта политического ресурса на Appspot (Google):

«Заблокирован сайт МБХ Медиа mbk-news.appspot.com. Ранее из политических ресурсов было заблокировано только зеркало сайта Навального.



В данный момент сайт блокируется на ТСПУ (оборудование, установленное по „суверенному интернету“) и на оборудовании самих операторов только по домену — этот способ блокировки не задевает другие ресурсы Google.



Фактическая доступность сайта МБХ Медиа в данный момент составляет около 10%».

В Роскомнадзоре сообщили, что ограничили «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia» — двух организаций, связанных с Ходорковским, которые в 2017 году Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных», пишет РБК, ссылаясь на Роскомнадзор.



«Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» не знают, почему их заблокировали. В двух изданиях и правозащитном проекте рассказали, что ни Роскомнадзор, ни Генпрокуратура не уведомляли их о блокировке. Представители «Открытых медиа» рассказали, что вечером 4 августа, за пару часов до блокировки, получили четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. О какой информации идет речь, в письмах не уточнялось. В «МБХ медиа» отметили, что не получали никаких уведомлений.



Главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош отметила в беседе с «Медузой», что обычно Роскомнадзор в своих предупреждениях указывает конкретный адрес материала, к которому есть претензии, а также период времени, за который его нужно удалить. «Сейчас этого не случилось», — сказала Ярош:

"Мы не понимаем причины блокировки. И пока не знаем, что с этим делать. Будем обращаться в РКН. Но скорее всего, это что-то весьма серьезное. Видимо, речь не идет о том, что мы удалим какую-то новость и нас разблокируют".

Главный редактор сайта «МБХ Медиа» Вероника Куцылло сообщила «Медузе», что две недели назад редакция получила последнее официальное предупреждение от РКН из-за новости, опубликованной в декабре 2020 года. «Она касалось самоубийства и предупреждение было связано с описанием способа суицида. Мы все исправили», — сказала Куцылло.



Куцылло отметила, что в 2018 году Роскомнадзор заблокировал сайт mbk.media, но затем его разблокировали. «Сейчас никакие формальные причины блокировки сайта mbk-news.appspot.com на территории РФ мне как главному редактору не известны, никаких требований и предупреждений нам не поступало, очевидно что сейчас просто зачищают всю поляну независимых медиа», — сказала Куцылло.



В «Правозащите Открытки» сообщили «Медузе», что «нам никаких уведомлений не поступало». «Никаких даже формальных писем не было. Поэтому сейчас мы можем только догадываться, с чем связана блокировка», — рассказали в организации. После блокировки сайта «Правозащита Открытки» изменила название своего телеграм-канала на «Empty», а также удалила все сообщения, оставив лишь одно.

Сегодня утром "Открытые медиа" объявили о том, что проект закрывается:

"Проект «Открытые медиа» объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года. Вчера «РИА Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России.



У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики. Мы считаем важным заявить, что никогда не работали с нежелательными структурами.



Проект «Открытые медиа» был запущен 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press — мы никогда не скрывали этого. Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского. В «Открытых медиа» работали профессиональные журналисты — выходцы из РБК, «Коммерсанта», «Ведомостей», «РИА Новости», «Дождя» и других изданий. Нам было интересно делать новости, нас интересовала политика и общественная жизнь, мы хотели собрать большую аудиторию и затем, возможно, заместить грант рекламными доходами. Первое нам почти удалось — нас читали миллионы людей на сайте и в соцсетях, а второму — теперь не суждено сбыться.



К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались".

Другие сайты призвали своих подписчиков воспользоваться средствами обхода блокировок.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский резко отреагировал на блокировку Роскомнадзором сайтов изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», связанных с ним. Своим мнением он поделился в Telegram-канале:

«Сегодня Роскомнадзор заблокировал МБХ-медиа, Открытые Медиа, сайт Правозащиты Открытки и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt. Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете».

Интернет-общественность также остро отреагировала на блокировку. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков назвал это "ночью длинных ножей", а главред Republic Дмитрий Колезев даёт неутешительный прогноз на будущее:

"Власть уничтожает оппозиционные СМИ в России. Журналистика все больше становится откровенной опасной и малопрестижной (с точки зрения государства) профессией. Но я не жалею, что выбрал ее, и она по-прежнему кажется мне чрезвычайно важной. А в такие периоды — более важной, чем когда-либо. Так что хочется поддержать коллег из заблокированных изданий — хотя бы словами.



До выборов полтора месяца — что еще мы увидим в ближайшие недели?.."

"РосКомСвобода" выражает обеспокоенность в связи с развивающимися в последнее время тенденциями в отношении СМИ, которые транслируют точку зрения, отличающуюся от официальной. По надуманным поводам осуществляется давление как на издания, так и на отдельных журналистов. Это противоречит гарантированной Конституцией РФ и международным законодательством свободе слова, а также усиливает цензуру, которая в России официально запрещена.

UPD. Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова также сообщила о прекращении работы организации.



"Нужно что-то сказать в связи с новостями о блокировках. Пока кратко: «Правозащита Открытки» прекратила свою работу, - написала она в своём Telegram. - В личном качестве как юрист готова помогать словом и делом, рассказывать о новых законопроектах и судебных процессах, разбираться здесь вместе с вами, как со всем этим жить. Всех обнимаю, кроме сами знаете кого".

UPD2. "Телеком-ревью" обратил внимание, что сайты исчезли из поисковой выдачи "Яндекса".

UPD3. Проект «МБХ Медиа» объявил о прекращении работы.



«Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект „МБХ медиа“ закрывается», — сообщила главный редактор Вероника Куцылло.