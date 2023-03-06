Заблокирована «Медиазона Беларусь»

«Неуказанный госорган» внёс в реестр запрещённых сайт «Медиазона Беларусь»:
reestr.rublacklist.net/ru/record/5464777
Судя по контенту на сайте, сделано это было по требованию Генеральной прокуратуры из соображений военной цензуры. Решение было принято в конце января текущего года, но его номер, как и название ведомства, не указан.
Непосредственно сама «Медиазона» по требованию Генпрокуратуры была заблокирована ещё в начале марта прошлого года, а «Медиазона. Центральная Азия» — буквально двумя неделями позже. Причём главный портал блокировался уже трижды: в первый раз — в самом начале «специальной военной операции» решением 27-31-2020/Ид2145-22, которое стало самым массовым по числу блокировок из соображений военной цензуры; второй раз — по решению 37-31-2022/Треб273-22, которым был забанен и центральноазиатский проект издания; третий раз — уже в январе текущего года.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.