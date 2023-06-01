В России заблокировали Medium

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что «Неуказанный госорган» отправил туда популярную блог-платформу Medium.com, скорее всего, из соображений военной цензуры:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5763543

Доступ ограничивается сразу по «маске» (*), то есть — ко всем доменам и поддоменам интернет-сервиса.

Medium многие пользователи воспринимают как сервис блогов, своего рода аналог LiveJournal, однако изначально он создавался основателями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном как платформу для социальной журналистики.



На нём достаточно серьёзная модерация, запрещены порно, разжигание розни и введены другие ограничения. За нарушение правил сообщества аккаунт замораживается.



Многие оппозиционные политики из несвободных стран используют Medium как площадку для распостранения новостей, тематика которых на их родине считается запрещённой и подвергается жёсткой цензуре. Возможно, «Неуказанный госорган», за которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура, посчитал, что платформа в целом нарушает законодательство РФ, а не только отдельные блоги, на ней размещаемые. Ранее блокировались ссылки с инструкцией по DDoS-атакам на российские госорганы, а также целиком аккаунт Conflict Intelligence Team, писавший о «спецоперации» статьи, не укладывавшиеся в разрешённое властями РФ понимание ситуации. К слову, с мая 2022 года в CIT не происходит никаких обновлений — вполне возможно, аккаунт проекта тоже «засуспендили» администраторы платформы.

UPD: Платформа Medium была заблокирована Роскомнадзором за неудаление недостоверных материалов, связанных со «спецоперацией», пояснили в самом ведомстве.