Хостинг Beget: Если мы не заблокируем домен из реестра, недоступными окажутся другие сайты на этом IP

18 июня текущего года мы сообщили о том, что решением «неизвестного ведомства», которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура, был ограничен доступ к сайту «Новой газеты» в Санкт-Петербурге. Lenizdat сообщил, что хостинг Beget совсем отключил их сайт, поскольку тот находится в реестре Роскомнадзора со статусом «Доступ ограничивается». Эту информацию подтвердила тогда и петербургская редакция «Новой».

С нами связались представители компании и пояснили сложившуюся ситуацию. По словам Beget, СМИ не совсем верно поняли суть произошедшего.

Кроме этого мы пообщались с петербургской редакцией «Новой газеты», и теперь можем рассказать эту историю с двух точек зрения.

Поскольку Beget является платформой для распространения информации в интернете, которая работает на территории РФ, и, как они сами заявляют, компании приходится действовать в рамках законов страны и выполнять предписания Роскомнадзора «без замедлений»:

«В случае с доменом novayagazeta.spb.ru мы не получали отдельных предписаний. Но 16.06.2023 года этот домен был добавлен в реестр по статье 15.3 (информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, недостоверная общественно значимая информация и т.п.). По закону мы обязаны ограничить доступ к такому домену. В ином случае ip, на котором расположен сайт, блокируется, это значит, что будут заблокированы и все сайты пользователей, которые на нем расположены в рамках услуги виртуального хостинга. Поэтому у нас работает система, которая выгружает списки из реестра РКН и блокирует сайты автоматически».

В Beget подчёркивают, что подобные блокировки не являются их собственной инициативой. Действия компании обусловлены законодательством РФ.

«Мы стараемся поддерживать пользователей в сложных ситуациях и давать доступную нам информацию для скорейшего восстановления сайта. Но, к сожалению, в данном случае окончательное решение принимает РКН или суд по заявлению владельца домена», – сообщает Beget.

Хостер уточнил, что является не только хостинг-провайдером, но и лицензированным оператором связи, поэтому он обязан сразу блокировать попавший в выгрузку Роскомнадзора сайт в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Блокировка должна быть незамедлительной, поэтому компания не имела возможности предоставить владельцу сайта суток на редактирование материалов.

Также, по словам Beget, существующие нормы закона требуют не только от операторов, но и от хостинг-провайдеров блокировки ресурсов:

«В некоторых случаях предусмотренных законом, РКН выставляет статус сайта «доступ не ограничивается» – это значит, что есть нарушения, но РКН предоставляет возможность их устранить. При этом в конкретно данной ситуации статус у ресурса был «Доступ ограничивается» и передан нам не электронным уведомлением, а автоматической выгрузкой».

Beget также уточнил — домен петербургской «Новой» не снесён, и он по-прежнему закреплён за его владельцем. Блокировалась работа именно сайта.

Чисто технически у Beget есть возможность не блокировать сайты, попадающие в выгрузки РКН, но это уже проверено на практике — провайдеры, у которых нет систем DPI, банят сайт просто по IP, и тогда у всех сайтов на сервере компании исчезает доступность.

Количество IP-адресов у компании ограничено, поэтому и существует проблема нарушения доступности сразу нескольких ресурсов, если какой-то айпи будет блокироваться операторами связи:

«Мы (как и другие хостинг-провайдеры) не предоставляем по-умолчанию каждому клиенту виртуального хостинга выделенный IP адрес в силу дороговизны этой услуги. При этом клиенты могут заказать его отдельно, но стоимость выделенного IP адреса составляет 1900 р. в год, что сопоставимо со стоимостью самой услуги виртуального хостинга».

Обязанность «незамедлительной» блокировки появилась в 2018 году, что подтвердил нам в своём ответе и Beget: «В целом — да, можно так сказать. При этом в ряде случаев отдельные моменты процесса блокировки обусловлены как требованием законодательства, так и техническими ограничениями (также, как отдельные интернет-провайдеры блокируют сайты по IP адресу, т.к. у них нет возможности сделать это по-другому, несмотря на то, что блокировка именно IP адреса от них не требуется)».

По словам петербургской «Новой газеты», редакции как таковой по сути уже не существует, а на заблокированном сайте располагался только архив.

В упреждающем порядке хостер с ними не связывался, но ими было получено автоматическое уведомление в момент блокировки, после чего они обратились за разъяснениями и получили их довольно быстро, где компания сообщила о поступлении требования РКН ограничить запрещённый контент, в связи с чем она была вынуждена заблокировать страницу издания. Для снятия блокировки «Новой» необходимо было удалить признанную запрещённой информацию с сайта.

«По поводу решения хостера можем уточнить следующее, – также рассказало издание. – Архив «Новой газеты» в Петербурге» расположен на выделенном ip, который мы арендуем у ООО «Бегет». Сейчас по этому адресу размещены только наши ресурсы и в этом смысле блокировка по ip не затронула бы интересы других клиентов. Но, наверное, с точки зрения возможных оперативных последствий это было оптимальное решение: полностью закрытый доступ к сайту недействующего сейчас проекта (при всем понимании ценности архива) – это лучше, чем если бы по цепочке пострадали работающие СМИ».

Сейчас команда издания работает над восстановлением доступа к сайту. Был направлен запрос в Роскомнадзор, и в ожидании его ответа рассматриваются варианты переноса контента на другие площадки.

«Для финансовых претензий к хостеру у нас нет оснований, все обязательства по договору ООО «Бегет» выполняет», – подчеркнули в петербургской редакции «Новой газеты».

«Роскомсвобода», в свою очередь, благодарит компанию Beget и команду петербургской «Новой газеты» за обратную связь.