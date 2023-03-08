Заблокированы комментарий правительства США о «спецоперации» и база санкционных данных OpenSanctions

Новое пополнение реестра заблокированных сайтов на этот раз включает в себя достаточно разнонаправленные ресурсы.

Февральским решением «Неуказанного госоргана», под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура, под блокировку попала статья с сайта «Голос Америки», в которой редакция представила точку зрения правительства США на предполагаемые преступления российских военных на территории Украины:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5439129

Скорее всего, здесь опять речь идёт о военной цензуре, как и в следующих случаях ниже.

То же самый госорган решением от 3 марта текущего года органичил доступ сразу ко всему сайту проекта OpenSanctions:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5548815

OpenSanctions — это международная база данных лиц и компаний, представляющих политический, криминальный или экономический интерес. На сайте не публикуется острополитических заявлений, проект просто объединяет санкционные списки, базы данных политически значимых лиц и другую информацию о лицах, представляющих общественный интерес, в единый набор данных. Сделано это для того, чтобы можно было:

Перепроверить базы данных на предмет конфликта интересов и признаков незаконной деятельности.

Проверить потенциальных клиентов и партнеров в международных сделках.

Отслеживать политические конфликты и сравнивайте политику национальных санкций.

Интегрировать график санкций и лиц, представляющих интерес, в существующие информационные продукты.

То есть это просто данные для аналитики, которым пользуются с самыми разными целями, в том числе — для перепроверки той или иной персоны на предмет пребывания её в санкционных списках. К примеру, СМИ, в том числе и российские, приводили данные OpenSanctions в своих публикациях о введении санкций в отношении известных политиков и бизнесменов.

Гораздо более прогнозируемо смотрится попадание в реестр запрещённой информации сайта ProtoZoans, который собирает данные о российских силовиках, военных и некоторых чиновниках. Причём внесён он был туда сразу со всеми доменамии и поддоменами.

Очередной пакет новых доменов проекта «Хочу жить» попадает в реестр не впервые. С начала марта под блокировку таковых попало уже восемь штук.

А зеркал ранее заблокированных проектов «Радио Свобода» на cloudfront.net в реестре накопилась уже почти тысяча.