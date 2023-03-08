Заблокированы комментарий правительства США о «спецоперации» и база санкционных данных OpenSanctions

Новое пополнение реестра заблокированных сайтов на этот раз включает в себя достаточно разнонаправленные ресурсы.
Февральским решением «Неуказанного госоргана», под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура, под блокировку попала статья с сайта «Голос Америки», в которой редакция представила точку зрения правительства США на предполагаемые преступления российских военных на территории Украины:
reestr.rublacklist.net/ru/record/5439129
Скорее всего, здесь опять речь идёт о военной цензуре, как и в следующих случаях ниже.
То же самый госорган решением от 3 марта текущего года органичил доступ сразу ко всему сайту проекта OpenSanctions:
reestr.rublacklist.net/ru/record/5548815
OpenSanctions — это международная база данных лиц и компаний, представляющих политический, криминальный или экономический интерес. На сайте не публикуется острополитических заявлений, проект просто объединяет санкционные списки, базы данных политически значимых лиц и другую информацию о лицах, представляющих общественный интерес, в единый набор данных. Сделано это для того, чтобы можно было:
То есть это просто данные для аналитики, которым пользуются с самыми разными целями, в том числе — для перепроверки той или иной персоны на предмет пребывания её в санкционных списках. К примеру, СМИ, в том числе и российские, приводили данные OpenSanctions в своих публикациях о введении санкций в отношении известных политиков и бизнесменов.
Гораздо более прогнозируемо смотрится попадание в реестр запрещённой информации сайта ProtoZoans, который собирает данные о российских силовиках, военных и некоторых чиновниках. Причём внесён он был туда сразу со всеми доменамии и поддоменами.
Очередной пакет новых доменов проекта «Хочу жить» попадает в реестр не впервые. С начала марта под блокировку таковых попало уже восемь штук.
А зеркал ранее заблокированных проектов «Радио Свобода» на cloudfront.net в реестре накопилась уже почти тысяча.
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