Подмосковный суд заблокировал аналитический материал The Economist о взятках

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что решением Раменского городского суда Московской области был заблокирован сайт с материалом «Не подмажешь – не поедешь: как правильно дать на „лапу“»:

reestr.rublacklist.net/record/4688656

Это перепечатка с сайта «ИноСМИ», которая, в свою очередь, является переводом аналитического материала „How to grease a palm“ британского еженедельника The Economist. В статье рассказывается о причинах коррупции, анализируются методы дачи взяток в разных странах, разбирается терминология взяточников, приводятся случаи из жизни самих корреспондентов, с которыми они сталкивались лично.

Естественно, никакой пропаганды взятничества там нет, да и охарактеризовать статью как «инструкцию начинающего коррупционера» тоже нельзя. Но, видимо, раменский городской прокурор решил особо не вникать в суть публикации, и обратился в суд.

По мнению надзорного ведомства, на вышеупомянутом сайте неопределенному кругу его посетителей предлагается инструкция о порядке дачи взятки должностным лицам государственных органов и учреждений, а значит там размещена противоправная информация, запрещённая к распространению на территории РФ. Суд административный иск раменского городского прокурора, действующего в интересах неопределённого круга лиц, удовлетворил.

Как ни прискорбно, но этот случай не единичный. Прокуроры в регионах с завидным упорством реагируют только на определённый набор выражений, на громкие заголовки в статьях, а суть самой публикации они словно оставляют «за скобками». Что ещё более удивительно, суды удовлетворяют такие иски, также не утруждая себя изучением материалов.

Порой доходит до абсурда, как это произошло с сатирической статьёй «Красной бурды» — «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». В 2017 году суд в Саратовской области по иску местной прокуратуры признал юмореску нарушающей законодательство РФ, однако это решение не устояло в апелляции. В 2019 году публикация привлекла внимание прокуроров уже из Ставропольского края. Суд первой инстанции тогда удовлетворил иск о запрете публикации, а вот в апелляционной инстанции прокурор отказался от своих требований, поскольку на момент рассмотрения вступило в законную силу первое решение.

Во всех случаях прокуратура и суды первой инстанции приходили к выводу, что в публикации есть информация о порядке и способах получения взятки должностным лицом, отмечает «Центр защиты прав СМИ». Такую же позицию занял и судья Надымского городского суда, который в апреле 2022 года признал материал запрещенным в очередной раз.

Но ещё раньше, в 2014 году, под пресс цензуры попал журнал Maxim Russia — также за сатирическую публикацию о даче взяток. С завидным упорством суды продолжают блокировать данный материал, сохранившийся лишь в перепечатках других изданий, поскольку редакция журнала предпочла удалить его.



Если в поисковике реестра запрещённой информации забить слово vzyatki, то появится несколько десятков ссылок, которые ведут на перепечатки всё тех же материалов Maxim и «Красной бурды», то есть надзорно-судебный абсурд поставлен на поток.

Русский перевод статьи The Economist с сайта «ИноСМИ», кстати, также удалён, но его ещё можно найти на Internet Archive.

Районные прокуратуры не сидят без дела и показывают kpi, считает юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко:

«Они подают в суд и блокируют страницы сайтов без привлечения владельца сайта. Это безусловное основание для отмены иска».

«Юристам „Роскомсвободы“ не раз удавалось доказать это в суде», – также напомнил он.

Конечно, вряд ли владелец украинского сайта в текущих условиях будет оспаривать такую блокировку, но, скорее всего, подобные истории ещё будут приключаться с российскими изданиями и интернет-ресурсами из других стран.