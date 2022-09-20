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20 сентября 2022

Сайты, собирающие финпомощь чужим армиям, хотят блокировать без суда

По словам авторов соответствующего законопроекта, за период проведения так называемой «специальной военной операции» установлены «многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ».

Группа депутатов, в состав которой входят Василий Пискарёв («Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР) и ещё целая плеяда достаточно одиозных парламентариев, внесла в Госдуму законопроект №197914-8 «О внесении изменения в статью 15-3 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», предлагающий внесудебно блокировать сайты с информацией об оказании «финансовой помощи противнику» в условиях «вооружённого конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования».

Судя по пояснительной записке, речь в первую очередь идёт о Вооружённых силах Украины (ВСУ):

«За период проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ и о возможных способах осуществления такого финансирования.

В условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности Российской Федерации, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности Российской Федерации и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию».

«Иногда такие сборы на вражескую армию объявляют, например, кафе или клубы — как было летом в Москве. Внимание общественности тогда позволило оперативно пресечь такой сбор», – заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По словам депутата, законопроект согласован с Минюстом России, Минцифры России, Роскомнадзором и Генрокуратурой.

«Украинские неонацисты побираются по всему миру. Клянчат как военную технику, так и деньги на оружие. С их помощью они продолжат убивать мирных жителей Донбасса. В том числе финансовые просьбы от ВСУ появляются в российском сегменте Интернета. «Попрошайничать» бандеровцам помогают иностранные НКО. Наша комиссия представляет вашему вниманию новую инициативу – ввести оперативную блокировку ресурсов, которые собирают эти «кровавые» деньги. Предварительно с законопроектом ознакомили Генпрокуратуру, Минюст и другие структуры. Все поддерживают», – добавил член комиссии, депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Очевидно, парламентарии не следят за деятельностью других государственных органов, например — Генеральной прокуратуры, которая с февраля текущего года массово блокирует такого рода сайты, о чём «Роскомсвобода» сообщала уже неоднократно. Один из недавних таких примеров — ограничение доступа к сайту фонда Тимура Рудова, капитана дальнего плавания, который стал собарить помощь для ВСУ после того, как ему пришлось бежать от военных действий в его родном Мариуполе.

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