Блогер рассказал об утечке данных больных COVID-19 москвичей и стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет завёл уголовное дело в отношении бывшего хакера, а в данный момент — блогера, имеющего отношение к Telegram-каналу Freedom F0x, Павла Ситникова. По словам его жены, силовики изъяли всю имеющуюся в квартире технику, оставив только телефон самой девушки.



Допрос блогера длился целый день, но причину обвинений ему не озвучивали. Следователей особо интересовали обстоятельства публикации им в вышеупомянутом канале информации об утечке персональных данных по ковидным больным Москвы в декабре прошлого года.



Только на следующий после допроса день Ситникову предъявили обвинения по статье 273, ч.2, и вынесли меру пресечения в виде ограничения на передвижение по месту регистрации (г. Великие Луки Псковской области), ввели запрет на пользование средствами связи (он может звонить только следователю и по его разрешению родным) и надели браслет. По этой статье блогеру может грозить до 5 лет лишения свободы.



Напомним, в начале декабря в Москве разразился скандал на фоне новостей об утечках персональных данных более 300 000 москвичей, с указанием контактных телефонов и времени обращения в учреждения Депздрава Москвы. Руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко признал факт утечки, подчеркнув, что «взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем Правительства Москвы не было». Слив, по его словам, явился следствием человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам.



Как пишет Readovka, файл с информацией, слитой из ДИТ, действительно изначально был опубликован на специализированных ресурсах, в том числе, на канале Freedom F0x.



Павел Ситников позиционировался в нем как владелец ресурса, регулярно давал интервью российским изданиям, в частности, в «Ъ» он был заявлен как «бывший российский хакер». В разговоре с Readovka коллеги охарактеризовали Ситникова скорее как человека, умеющего хорошо и быстро оперировать информацией, нежели как хакера.



В некоторых интервью Ситников достаточно нелестно отзывался о силовиках, и, по словам его знакомых, «слишком сильно себя пиарил в СМИ, вот и результат».



Супруга блогера в том же канале выложила видео, где рассказала обстоятельства задержания. Обыск проводили сотрудники подмосковного уголовного розыска. Поводом для изъятия технических средств стало уголовное дело в отношении Павла из-за выложенной на канале Freedom Fоx программы Anubis.



«Паша, естественно, отношения никакого не имеет к этому программному обеспечению. Он больше работает с людьми», — уверяет супруга.



В разговоре с Readovka она рассказала, что все уверены — реальной причиной уголовного дела стала вышеупомянутая утечка информации, из-за которой столичные чиновники просто приказали найти хоть кого-то виноватого. Павел является достаточно публичной личностью, «поэтому он стал идеальной жертвой для показательной казни».



В интересах следствия было составлено заключение Лаборатории Касперского, которая якобы нашла Anubis на гаджетах блогера.



Собеседники Readovka сходятся во мнении, что Павла Ситникова хотят сделать «крайним» в этой истории, а суть обвинений носит формальный характер. До сих пор неизвестно, был ли привлечен кто-либо из сотрудников мэрии Москвы к ответственности за эту утечку, была проведена проверка силовиками и каков её результат.

Уголовное дело по факту утечки данных москвичей было возбуждено в конце марта текущего года по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». При этом на момент заведения дела база данных всё ещё находилась в свободном доступе.