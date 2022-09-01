Суд подверг цензуре два молодёжных паблика за «рекламу смены пола и транссексуальности»

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению прокурора о признании информации, размещенной в сети «Интернет», информацией, распространение которой в РФ запрещено.

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга:

«В обоснование иска указывалось, что прокуратурой проведена проверка по обращению гражданки Жилиной о возможном нарушении законодательства при распространении в телекоммуникационной сети „Интернет“ информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

Речь идёт о двух пабликах в социальной сети «ВКонтакте»:

«ВПШ»

«СРЧ»

Первая группа посвящена обсуждению последних трендов, музыки, моды, шоу-бизнеса и российской блогосферы. Количество подписчиков — 2,8 миллиона.

Вторая позиционирует себя как паблик для тинейджеров, где также обсуждается блогосфера, связанная с молодёжной тематикой. Подписчиков — более 330 тысяч.

В ходе проведения проверки обоих пабликов были выявлены нарушения требования законодательства, говорится в пресс-релизе суда:

«Направлен запрос в ГБУ ПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования с целью получения суждения специалиста. Согласно полученному заключению экспертов материалы, размещенные по вышеуказанным адресам, пропагандируют транссексуальность, а также трансгендерность, рекламируют действия по смене пола; имеют широкий общественный резонанс, в силу чего могут причинять вред, здоровью и развитию детей и подростков».

«Размещенная информация создает видимость приемлемого обществом явления, – также говорится в сообщении суда, – способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, пропагандирует расстройства сексуального предпочтения, может оказаться для несовершеннолетних эмоционально привлекательной и будет побуждать их к указанным действиям».

Суд признал информацию, распространяемую вышеупомянутым по сетевым адресам информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.