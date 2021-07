Протесты на Кубе: что случилось и почему острову так важен интернет

Что случилось?

11 июля на Кубе от Гаваны до Сантьяго прошли массовые протесты. Волнения вспыхнули на фоне худшего экономического кризиса на Кубе со времён распада СССР, рекордного всплеска заражений коронавирусной инфекцией, сопровождавшегося нехваткой основных товаров, ограничениями гражданских свобод и даже ежедневными отключениями электричества.

Chanting 'freedom' and calling for President Miguel Diaz-Canel to step down, thousands of Cubans joined street protests from Havana to Santiago in the biggest anti-government demonstrations on the Communist-run island in decades https://t.co/zdokWqjHN3 pic.twitter.com/Q00uLgQu4m — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 12, 2021

Официального организатора воскресных протестов не было. Люди узнавали о митингах через социальные сети, в основном через Twitter и Facebook, наиболее часто используемые кубинцами. Тысячи протестующих делали фотографии на смартфоны, чтобы разместить информацию в интернете или отправить родственникам.

« Полиция стоит на каждом углу, и практически все, что вы видите, проходя мимо, — это только полицейские патрули » , — рассказывали очевидцы.

Новостями также делились журналисты, инфлюэнсеры и художники с огромным числом подписчиков. Часто публикации с хэштегами, в том числе #SOSCuba, становились вирусными.

Что стало с интернет-сервисами?

В чилийском подразделении Access Now рассказали, что первые три или четыре отключения Интернета случились около четырёх вечера по местному времени ещё 11 июля. Снижение интернет-трафика в тот день подтвердил и Дуг Мэдори, директор по анализу интернета в Kentik Technologies.

«Подобные отключения для Кубы в новинку. На Кубе долгое время интернета почти не было: мало кто имел к нему доступ, поскольку он был под запретом», — сказал он.

12 июля NetBlocks зафиксировал частичное нарушение работы социальных сетей и мессенджеров. Речь, в частности, идёт о Facebook, WhatsApp, Instagram и Telegram. VPN-сервисы при этом функционировали.

Confirmed: Social media and messaging platforms restricted in #Cuba from Monday on state-run internet provider ETECSA; real-time network data corroborate reports of internet disruptions amid widening anti-government protests; incident ongoing 📵#CubaSOS



📰https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/kY3G1qMAse — NetBlocks (@netblocks) July 12, 2021

13 июля сервисы продолжили работать с перебоями или не работали вовсе.

«Мы выступаем против отключения, дросселирования и других нарушений Интернета, которые ограничивают дискуссии. Мы надеемся, что связь будет восстановлена как можно скорее, чтобы кубинцы могли общаться с семьей и друзьями», — заявили в Facebook.

Активисты в интернет-сбоях обвиняют правительство. Запущенный чуть более двух лет назад, мобильный интернет был ключевым фактором протестов, давая кубинцам больше возможностей выразить своё недовольство.

« Наше оружие — это интернет. Если они заберут интернет, мы станем безоружны, — сказал житель Гаваны Джино Окумарес, когда попытался и не смог подключиться к интернету через правительственную точку доступа Wi-Fi. — Правительство не хочет, чтобы люди видели правду ».

Справка

До недавнего времени доступ в Интернет на Кубе был дорогим и относительно редким. До 2008 года страна находилась «в основном офлайн», а затем постепенно вступила в цифровую эпоху, говорит Тед Хенкен, эксперт по Латинской Америке из Колледжа Баруха при Городском университете Нью-Йорка. Радикальный поворот, по его словам, произошёл в декабре 2018 года, когда кубинцы впервые получили доступ к мобильному интернету через тарифные планы передачи данных, купленные у государственной телекоммуникационной компании ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba). По словам Хенкена, сейчас более половины кубинцев имеют доступ в Сеть.

Cuba hosts the world's fourth most restrictive internet freedom environment, only scoring better than China, Iran, & Syria in #FreedomOnTheNet.



Government authorities should #KeepItOn & ensure reliable access to essential communication tools https://t.co/j4jTBhN3XV via @BWazir1 — Freedom on the Net (@freedomonthenet) July 13, 2021

С начала 2019 года интернет позволил организовывать регулярные, хотя и небольшие, протестные мероприятия на острове. Реагируя, правительство, по сообщениям СМИ, периодически закрывало доступ к социальным сетям, главным образом для того, чтобы скрывать свои репрессивные действия как от своих граждан, так и от иностранцев.

Freedom House дала Кубе 22 балла из 100 в 2020 году, согласно отчёту «Свобода в Сети». По данным организации, регулярный доступ в интернет остаётся чрезвычайно дорогим, качество соединения плохое и власти контролируют Сеть и манипулируют контентом, блокируя ряд независимых новостных сайтов.

Что будет дальше?

« Характер ограничений, наблюдаемых на Кубе, указывает на продолжающееся подавление платформ обмена сообщениями, используемых для организации и обмена новостями о протестах в режиме реального времени, — сказал директор NetBlocks Альп Токер. — В то же время некоторая связность сохраняется для видимости ».

Кубинское правительство также ограничивает независимые средства массовой информации на Кубе и «регулярно блокирует доступ на Кубе ко многим новостным сайтам и блогам, — сообщает Human Rights Watch. Правозащитная организация пыталась связаться с журналистами и правозащитниками на Кубе, но многие из них были недоступны. Некоторые смогли пообщаться только по стационарным телефонам или обходя интернет-ограничения.

Правительство способно отрезать доступ через государственную компанию ETECSA и единственную службу мобильной связи Cubacel, говорят в NetBlocks.

« Почти все мои друзья без доступа к интернету, — сказал Альфредо Мартинес Рамирес, активист из Гаваны. — И мы не знаем, где многие из них находятся » .

По данным Amnesty International на 14 июля, от 136 до 187 человек задержаны или их местонахождение неизвестно. Неясно, освободят ли власти людей или протесты начнутся снова.