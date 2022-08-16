Госцензура вспомнила о террористах и Беслане

На днях в реестр запрещённой информации была внесена статья с сайта NEWSru.com:

reestr.rublacklist.net/record/4719932

Статья «Обнародована записка Басаева Путину по Беслану. На суде по теракту прокурор зачитала ее не полностью» является анализом материалов суда над единственным выжившим террористом Нурпашой Кулаевым после того, как он в составе незаконного вооружённого формирования захватил школу в северо-осетинском городе Беслан. Текст журналистами NEWSru был взят с сайта «Правда Беслана», на котором правозащитники публиковали материалы, связанные с расследованиями обстоятельств теракта. На нём были размещены в том числе ксерокопии записок террористов, представленные на судебных заседаниях. Позже власти потребовали у создательницы сайта, политика Марины Литвинович, удалить эти документальные свидетельства.

Некоторые из этих писем опубликовал сайт «Кавказ-Центр». В 2011 году по требованию замгенпрокурора РФ Виктора Гриня Никулинский районный суд Москвы признал экстремистскими материалами сам сайт «Кавказ-Центр», его зеркала, а также статьи «Это их цивилизация», «В Беслане вспомнили про письмо Шамиля Басаева Владимиру Путину», «Джамаат «Шариат» обещает атаковать Сочи и синагогу в Шамилькале», «Дагестанский Фронт: Джихад продолжается», затем Минюст внёс их в свой реестр.

До недавнего времени на основании решения №2-5413/11 от 12.09.2011 в реестр запрещённой информации вносились только вышеупомянутый «Кавказ-Центр» с его зеркалами, а в апреле уже года текущего туда отправилась ссылка на «ВойнеНет.Ру», и вот на днях реестр пополнила уже очередная новость с NEWSru.com.

Владельцы популярного новостного портала объявили о его официальном закрытии ещё в мае прошлого года. NEWSru — одно из старейших новостных изданий Рунета, созданное 22 года назад на базе «старого» телеканала НТВ. Редакция решила оставить открытым и доступным архив сайта, который, как мы видим, уже не в первый раз становится объектом пристального внимания цензурных органов.

В реестр запрещённой информации на данный момент внесены 5 ссылок с разными материалами, претензии к которым появились у судов, а также Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, то есть в его материалах власти видят как экстремизм, так и «пропаганду самоубийств».



Любопытно, что по своему названию последний заблокированный материал не совпадает с тем, который содержится в реестре Минюста, однако это не помешало надзорным органам отправить его в бан.