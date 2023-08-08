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8 August 2023

Пользователи продолжают сообщать о сбоях в работе VPN-сервисов

Последствия блокировок влияют на банковскую сферу, логистику и IT.

Российские пользователи продолжают жаловаться на работу сервисов OpenVPN, WireGuard и Terona. Сбои подтверждают клиенты «Мегафон», МТС, Tele2, Yota, «Тиньков Мобайл», «Билайн». При этом крупные стационарные провайдеры — например, Ростелеком — проблеме не подвержены.

В службе поддержки Terona сообщают, что сложности связаны «с очередной волной блокировок Роскомнадзора».

В самом ведомстве ситуацию не комментируют.

Технические специалисты «Роскомсвободы» отмечают, что происходящие ограничения сказываются на многих отраслях, в том числе логистике, IT и банковской сфере.

«Данные блокировки показывают то, насколько всё просто и быстро делается. Блокировка всех VPN возможна, но вряд ли это будет происходить быстро, поэтому стоит запасаться сервисами, у которых есть обфускация трафика (метод, позволяющий скрыть VPN-трафик) и которые заинтересованы оставаться доступными в странах с цензурой. Это Red Shield VPN, Amnezia VPN, Xeovo VPN. Также не стоит забывать про Psiphon, Lantern и Tor».

Эксперты «Роскомсвободы» также предполагают, что следующим шагом властей может стать блокировка Shadowsocks, нестандартного протокола, созданного для обхода Великого китайского файрволла, и подобных ему инструментов.

Роскомнадзор VPN блокировки

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