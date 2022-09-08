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Новости
8 сентября 2022

Власти продолжают «наступление на богему»

В Тверском районном суде зарегистрировано ещё два административных дела по статье о «дискредитации армии», — возможно, против драматурга Михаила Дурненкова и театрального критика Марины Давыдовой (оба уже покинули Россию).

В ходе мониторинга сайта Тверского районного суда города Москвы «Роскомсвобода» обнаружила два новых дела по ч.1 статьи 20.3.3 («дискредитация российской армии»), по которым «привлекаемыми лицами» проходят Давыдова М.Ю. и Дурненков М.Е.

Если посмотреть новости за этот год, то можно прийти к выводу, что речь идёт о российском театроведе и театральном критике, кандидате искусствоведения Марине Давыдовой и российском драматурге, сценаристе, лауреате премии  «Золотая маска» Михаиле Дурненкове.

Оба они начала так называемой «специальной военной операции» высказывались против действий российских властей.

В апреле Дурненков написал в своём Facebook пост с нелестными высказываниями в отношении армии, после чего председатель «Союза театральных деятелей России» Александр Калягин призвал исключить его из союза, а несколько российских театров отменили показ спектаклей по его пьесам. Драматурга потребовали привлечь к уголовной ответственности.

Более 120 российских коллег Дурненкова выступили с открытым письмом в его защиту, возмутившись такой «культурой отмене». Из театрального союза его не исключили, но сам он вместе с семьей предпочел покинуть Россию.

Марина Давыдова также выступила против действий властей РФ в отношении Украины, после чего неизвестные начали травить её как в онлайне, так и в реально жизни. Уже уехав в Литву, кандидат искусствоведения сообщила, что сразу после подписания письма деятелей культуры против «спецоперации» 24 февраля, на ее двери появилась буква Z, а на почту и телефон стали поступать проклятия и угрозы.

«У меня другая Россия. Она не начинала "спецопераций". Она проводила фестивали, устраивала невероятные выставки, влюбляла в себя иностранцев (сколько таких неистовых русофилов я знаю лично). Эта Россия сама поругана <...> Я не знаю, будет ли она свободна. Я надеюсь, что она просто будет. Я очень скучаю по ней», – написала она.

В том же суде на 50 тысяч рублей недавно была оштрафована заслуженная артистка России Татьяна Рудина, а рассмотрение дела Кристины Асмус перенесли на 14 сентября. Как мы уже замечали ранее, творческая интеллигенция, актёры, спортсмены, известные общественные деятели всё чаще становятся фигурантами административных и даже уголовных дел о так называемой «дискредитации».

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