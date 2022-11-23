Играм готовят госконтроль: площадкам — «пакет Яровой» со слежкой, валютам — правовой статус

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложило определить правовой статус внутриигровых предметов, а также обязать игровые площадки и стриминговые сервисы соблюдать требования «закона Яровой», то есть — хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ правоохранителям. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на документ ГРЧЦ.

«Поскольку функционал игровых и стриминговых платформ, зачастую, предусматривает возможность приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей, владельцы игровых и стриминговых платформ должны быть признаны организатором распространения информации (ОРИ) и исполнять предусмотренные законодательством обязанности», – говорится в документе.

Согласно ФЗ «Об информации», ОРИ обязаны хранить в России такие данные, как факт приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений и иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять эти данные следственным органам по их запросу. Для этого площадки должны устанавливать на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). По сути, речь идет о расширении на игровые и стриминговые сервисы требований «пакета Яровой».

По нему устанавливать СОРМ на свои сети с 1 июля 2018 года должны все операторы связи. Они обязаны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, видеозаписи и другие сообщения пользователей. Хранить переговоры и сообщения нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.

Авторы инициативы полагают, что эти меры помогут «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ». Также это поможет оградить «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты».

Это уже не первое предложение ГРЧЦ подчинить игры, поскольку они «практически стали социальными сетями и могут оказывать на геймеров политическое, радикалистское или экстремистское влияние». К такому выводу организация пришла ещё летом прошлого года, также предложив обязать соответствующие сервисы переписку и сведения о пользователях.

Источник издания на рынке говорит, что ему пока неизвестно о конкретных мерах регулирования игровых платформ как ОРИ, но «на уровне регулятора и отрасли вопрос обсуждается».



Он добавляет, что ведомства волнует «в первую очередь вопрос контроля за финансовыми потоками игровой индустрии». Собеседник в крупной российской IT-компании смотрит на предложения ГРЧЦ с опаской:

«Подобные инициативы явно не то, чего сейчас ждет поредевшая отрасль. Дополнительное регулирование должно помогать, а не вредить бизнесу».

Сотрудник крупной игровой студии уточняет, что хранить текстовую информацию (например, данные о переписках игроков в чатах) не составит труда. Она и так сохраняется, чтобы администраторы могли разбирать конфликтные ситуации между игроками, поясняет собеседник «Ъ». Однако, подчеркивает он, с голосовыми данными «все намного сложнее, потому что их объем огромен». Собеседник издания добавляет, что игроки общаются в игровых мессенджерах и в свободное время:

«А это совокупно петабайты данных. Как их хранить? Это потребует огромных инвестиций в инфраструктуру».

Основные риски для платформ — новые обязанности, связанные с хранением сведений о фактах передачи информации на территории России, хранением всех сообщений и видеотрансляций, согласен главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов: «С учетом объема ежедневных трансляций, к примеру, платформы twitch.com требование кажется затруднительными».



Законопроект ударит в первую очередь по российским издателям онлайн игр, и дело здесь не только в необходимости закупать оборудование для хранения данных, отмечает независимый эксперт Вячеслав Макаров:

«Изменение стоимости, внешнего вида и характеристик предметов — один из основных способов для разработчиков корректировать баланс внутри игры и вводить новые механики, сохраняя старую и привлекая новую аудиторию».

Если наделить игровые предметы правовым статусом, объясняет он, «любое изменение их характеристик будет рискованным с юридической точки зрения».



Основные риски, которых могут опасаться игровые платформы, связаны с дополнительными обязательствами по отчетности в том числе перед налоговиками, считает адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков: «Валюты в играх могут быть неконвертируемые, которые всегда остаются внутри, но есть и случаи, когда их можно поменять на реальные деньги за пределами площадки. Желание государства отслеживать эти потоки обусловлено рядом факторов. С одной стороны, есть необходимость удерживать налоги с деятельности, с другой — задача противодействия отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма».

«Теперь стоит тщательнее выбирать слова во время напряжённой игры», – иронизирует Telegram-канал «Эксплойт».

Опрошенные нами эксперты также подтвердили высказанные выше опасения. К примеру, юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко не видит смысла в сохранении такого количества трафика, который генерируется game-платформами, а касаемо регулирования игровых валют он предлагает дождаться фактуры от властей.

РКС: Какая польза может быть от того, если полиция начнёт следить за геймерами? Есть ли какая-то судебная статистика о том, как внедрение «пакета Яровой» повлияло на раскрываемость преступлений?

ЕК: О пользе в таком случае сложно говорить, так как открытой статистики я не встречал. Насколько я знаю, «закон Яровой» работает «сикось-накось». Целеполагание в принципе очевидно — слежка за финансовыми потоками внутри игр.

«Хранение информации, если издателей игр признают ОРИ — это, конечно, затык. Объёмы видеоконтента просто огромны, и вряд ли соответствующее предложение по их обработке есть на рынке».

РКС: Какого рода информацию в играх могут отнести к запрещённой? Чем может рисковать пользователь, участвующий в онлайн-игре?

ЕК: Запрещенная информация? Да вся та, которая уже признана законом <запрещённой>. Риск невысок, конечно, так как вряд ли правоохранительные органы будут смотреть стримы, чтобы найти нарушения, но вот если будут поступать жалобы, то это уже другое, поэтому только при поступлении жалобы может быть возможно применение нормы о хранении.

РКС: Пострадают ли разработчики, если на них «обратят внимание»?

ЕК: Определенно пострадают: очередные ограничения, затраты на покупку серверов для хранения информации, налоговые отчётности и прочее, что указывают коллеги в статье «Ъ».

РКС: Во что может вылиться история с регулированием игровых валют?

ЕК: Вполне вероятно, что с игровыми валютами может получиться та же эпопея, как и с криптовалютой, либо могут определить такую валюту и определение не будет иметь ничего общего с жизнью.

РКС: А если какие-либо игровые валюты окажутся вне рамок такого регулирования, их что — запретят?

ЕК: Пока не уверен, нужно ждать фактуру, пока только идея, поэтому ничего сказать нельзя.

Также эксперт добавил:

«Я думаю, все помнят, как часто муссируется депутатами тезис, мол, «игры настраивают детей» на что-то плохое, что «они воспитывают бездуховных детей», поэтому хранение информации по «закону Яровой» — это уже последствие таких суждений.



Ну а про игровые валюты предложение рано или поздно должно появиться. Определять, что это и как с ним быть — безусловно надо, вопрос реализации».

Блогер и IT-специалист Илья Вайцман считает, что применение «на провайдере» норм «пакета Яровой» никакой пользы в борьбе с преступностью иметь не может даже в теории — «уже потому, что сегодня 99+% трафика надежно зашифровано». «Что-то могут выкружить только (!) от операторов «отечественных» соцсетей и мессенджеров (про судебную практику по «ВК» даже говорить не хочу, сами в курсе). В этом плане гораздо опаснее исполнение требований к ОРИ», – рассуждает он.

По его мнению, идея распространение требований ОРИ, скорее всего, касается хранения внутриигровой переписки и голосового общения в целях оперативно-разыскной деятельности:

«Хранить весь игровой трафик, как я понимаю, не предлагают даже российские чиновники. Бессмысленность этой титанической задачи такова, что понятна даже им.



Теоретически, я даже где-то понимаю идею контроля за игровыми валютами, но в практическом применении в РФ — учитывая практическую невозможность сегодня для граждан РФ выхода в фиатные валюты — это в чистом виде «до мышей». На фоне безуспешных попыток «заблочить крипту» (гораздо более опасную в плане коррупции, конечно) это особенно заметно».

Все иностранные игровые платформы, размышляет эксперт, в ответ на требования российских властей только покрутят пальцем у виска. «Пускать российских оперов на свои серверы (ха-ха, три раза!) и вообще, официально включать слежку за пользователями для них очень невыгодно — «народ не поймет!» Тем более, что монетизация из РФ по той же причине сегодня у них рухнула почти полностью. То есть, их даже шантажировать-то нечем», – считает он.

На вопрос, что же делать, если после отказа сотрудничать та или иная игровая платформа попадёт под запрет, Илья Вайцман ответил так:

«Когда они откажут — да, останется вариант использовать VPN, но я ещё не видел бесплатных VPN с хорошим для игр пингом и прочим. А как заплатить за тариф, в котором есть в том числе и «короткопинговые» игровые серверы — я не знаю. По той же причине. Опять же, VPN у нас давят «как класс».



Вообще же, мне кажется, дело идет к «мягкой» изоляции «Чебурнета». Вроде бы всё работает, ничего не запрещено под страхом наказания, но на практике все уже «ограничено по решению суда» (или «по распоряжению прокуратуры», или «по воле левой пятки похмельного опера»), и только редкие упёртые гики как-то прорываются во внешний мир».

С момента начала «специальной военной операции» многие игровые и стриминговые сервисы перестали работать с российскими пользователями. Так, недавно американская компания Blizzard начала отвязывать номера телефонов от российских учётных записей на игровой платформе Battle.net. Прикрепить повторно номер телефона нельзя. Ограничение с откреплением номера телефона блокирует возможность СМС-авторизации при входе в некоторые игры, как Overwatch 1, Overwatch 2 и Call of Duty: Modern Warfare II. Telegram-канал FSCP приводит соответствующий ответ от техподдержки:

«В свете нашего предыдущего заявления об ограничении игровых услуг в России, мы отключили функцию SMS для этого региона. Это изменение также ограничит доступ к ряду игровых услуг Battle.net».

Платформа для ведения игровых стримов Twitсh еще в марте приостановила выплаты россиянам. Electronic Arts (EA) в тот же период заявила о приостановке продаж игр на территории РФ и РБ до тех пор, пока не прекратится конфликт. Запрет также распространяется на покупку внутриигровой валюты. То же самое сделала Bethesda, и т.д. и т.п. Поэтому вопрос об исполнении популярными игровыми и другими сервисами требований «пакета Яровой», видимо, имеет более чем прогнозируемый ответ.