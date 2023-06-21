Госдума в I чтении приняла законопроект о «лицах, находящихся под иностранным влиянием»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении сразу два законопроекта, в которых красной линией проходит «борьба с иностранным влиянием».

Законопроект №346727-8 «О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и статью 2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (в части совершенствования регулирования статуса иностранных агентов)» вводит в законодательство об иноагентах категорию «лиц, находящихся под иностранным влиянием» и устраняет «возможность получения имущественной поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися иностранными агентами».

«Очевидно, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена», – говорится в пояснительной записке.

Правозащитники ранее отмечали, что цель законопроекта заключается в том, чтобы порвать все коммуникации между иностранными агентами и государством не только со стороны чиновников, но и крупных СМИ. Коснуться это может также услуг, которые официально предоставляют иностранным агентам разные компании — например, предоставление площадки под мероприятия.

Законопроект №346781-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вводит административные штрафы для нарушивших нормы, описанные в предыдущем документе.

«Нарушение иностранным агентом некоторых обязанностей и ограничений может произойти при способствовании этому лицами, вовлеченными в тот или иной процесс совместно с иностранными агентами», — говорится в пояснительной записке.

Штрафы для тех, кто после предупреждения не устранил нарушения — от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 70 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Перед голосованием во время доклада один из инициаторов поправок, депутат Андрей Альшевских уточнил:

«Нет [в законопроекте] такого, что кто-то написал что-либо в соцсетях без пометки, что он иноагент, его сразу надо штрафовать. Сначала он получит предупреждение, и если не устранит нарушение, то получит штраф».

Судя по вопросам депутатов, практически все фракции не против дальнейшей стигматизации «иноагентов». В частности, депутат от ЛДПР Андрей Луговой назвал эту категорию граждан агентами влияния Запада по части «специальной военной операции».

Тем не менее, другие депутаты у докладчика ещё раз уточнили, будут ли наказываться обычные пользователи, – то есть физлица, – если они в соцсетях сошлются на «иноагента». На что Альшевских ответил, что ответственность коснётся всех, чьи действия способствуют для осуществления деятельности «иностранного агента», которая запрещена.

Один из депутатов сказал, что может не стоит уже отслеживать нарушения, «гоняться за ними», а пойти на радикальный шаг — попросту запретить деятельность «иностранных агентов». Альшевских заявил, что если от депутатов поступит предложение, «вносите, мы рассмотрим».

В итоге оба законопроекта были приняты большинством голосов.