«Изъятие книг с изображением нацистских преступников абсурдно»

На днях Российский книжный союз рекомендовал книжным магазинам и издательствам изъять и утилизировать книги, попадающие под закон о запрете отождествлять роль СССР и Германии в Великой Отечественной войне.



Как подчеркнул в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий вице-президент РКС Леонид Палько, при этом речи о возмещении убытков в этой ситуации не идёт:

«Принят федеральный закон об увековечивании Победы. Мы написали, что просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадавших в сферу действий вышеуказанных нормативных актов, в случае обнаружения, прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнеров, из торговых залов подлежат изъятию и утилизации».

По его словам, несмотря на выпуск многих книг ещё до принятия закона, возмещение убытков не должно лежать в зоне ответственности тех, кто подписывал этот закон. Свою позицию он обозначил тем, что он «патриот и государственник», а если «издатель взял на себя ответственность — издавать спорные моменты, пусть он и отвечает, как финансово, так и морально-этически».

В Сети высказывание Палько вызвало большой резонанс, по большей части реакция была негативной. Некоторые "олды" вспомнили, что даже в СССР при его достаточно жёстком регулировании и цензурировании изданий не было запрета на публикацию изображений лидеров нацистской Германии.

Российский книжный союз по приказу Путина, рекомендовал изъять из торговых залов и затем утилизировать книги с Адольфом Гитлером на обложке.



Как мы в СССР жили с изображениями Гитлера одному богу известно- если бы не Путин, так бы и популяризировали нацистских преступников! — Война до победы и. (@55privet555) July 13, 2021

Тем временем, часть магазинов и издательств уже рассказали о своей готовности исполнять закон в полной мере, а часть восприняла это в штыки. Мы собрали высказывания руководителей разных торговых сетей, которые они озвучили по поводу новых норм в интервью разным изданиям.

А помните, кто еще уничтожал книги?



Российский книжный союз предложил изъять из магазинов и уничтожить книги с Гитлером на обложке. Продавцы этого делать не собираютсяhttps://t.co/P5oeRwEuky — Весьма (@Vesmatoday) July 14, 2021





По данным «Эха Москвы», ряд торговых точек получили на днях небольшие списки литературы, которые требуется незамедлительно убрать с прилавков.

В книжных магазинах и библиотнках начинают изымать книги, посвященных Второй мировой войне, на обложке которых либо изображен Гитлер, либо в Москве в названиях упомянуты руководители Третьего рейха.

Давно книги в нашей стране не изымали из библиотек и книжных магазинов — Алексей Венедиктов (@aavst) July 12, 2021

Среди книг, подпадающих под действие нового закона, оказалась работа Колли Руперта «Гитлер», чье лицо вынесено на обложку. Книга вышла в издательстве «Азбука-Аттикус».





В Кремле поддержали предложение книжного союза изъять из продажи книги с Гитлером на обложке. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил:

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело».

Песков добавил, что закон не предполагает размещения изображения Гитлера на обложках книг. «Ну конечно. Зачем таких людей на обложке размещать?», — ответил он на вопрос, считается ли такое размещение незаконным.

В Кремле поддержали идею убрать с полок книжных магазинов и утилизировать издания с изображением нацистских лидеров на обложках.



В книжном «Москва» и «Подписных изданиях» «Новой» рассказали, что не получали разъяснений по поводу утилизации книгhttps://t.co/wmBXHfodKE — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 13, 2021

Изъятие книг подтверждает также «Ъ». В пресс-службе книжной сети "Читай-город—Буквоед" изданию заявили:

«Закон вступил в силу только вчера, сейчас этот вопрос всесторонне обсуждается специалистами книжной отрасли. На данный момент в интернет-магазине и в сети "Читай-город—Буквоед" ведется работа с ассортиментом, книги проверяются на соответствие требованиям, указанным в новом законе. Мы направили запросы издателям и ждем их экспертной оценки и списков литературы. Наша компания, как и ранее, будет работать строго в рамках российского законодательства».

В сети магазинов «Живое слово» (Екатеринбург) сообщили, что получили распоряжение руководства об изъятии книг. В других магазинах города затруднились с комментариями. В Свердловской областной библиотеке имени Белинского сообщили, что изъятий книг не происходило.



Об изъятии такого рода книг заявили книжные сети «Амиталь», «Метида». Но также большое количество сетей сообщили, что вообще никаких указаний не получали, хотя исторические издания, где на обложках присутствуют фото нацистских преступников или соответствующая атрибутика, у них имеются. Некоторые надеются на норму, регламентирующую исключения из запрета — когда формируется негативное отношение к нацизму.

Соучредитель магазина «Фаланстер», директор сайта о книгах и чтении «Горький» Борис Куприянов о рекомендации изымать и утилизировать книги с изображением нацистских преступников в эфире «Эха Москвы» сказал следующее:

«Вот это вот изъятие из истории, вообще неупоминание о нем, носит какие-то антропологические корни, как мы знаем, — что-то изъять, о чем-то не вспоминать. Это историю не изменит, к несчастью, скорее наоборот, скорее сделает ее более привлекательной, поставить злодеев XX века, убийц кровожадных, в позицию таких странных, не очень понятных людей. <…> Когда мы говорим об утилизации книг, мы вспоминаем в первую очередь утилизацию книг, которая была совершена в том же самом Нюрнберге фашистами. <…> Можно [сжигать книги], если мы хотим быть такими же, как те, кто «Майн кампф» писал и жгли Гегеля и Гейне».

К слову, пользователи Сети, блогеры, журналисты чаще всего вспоминают факте уничтожения нацистами литературы, которая не вписывалась в политику Рейха, проводя параллели с сегодняшним днём.

В интервью "Открытым медиа" Куприянов добавил, что готов судиться с теми, кто будет требовать изъятия книг, описанных в новом законе. «У нас продается литература, которая явно не пропагандирует фашизм, по всем статьям. Мы ничего делать не будем. Если к нам будут приходить люди, и требовать что-то, ссылаясь на закон, мы будем с ними судиться. И пусть они доказывают, что какие-то антифашистские книги надо не продавать в магазине, а изымать и уничтожать», — сказал Куприянов.





Владелец петербургского книжного магазина «Фаренгейт 451» Платон Романов считает, что к новой норме закона нужно относиться с чувством юмора. «Убирать из продажи исторические книги я точно не собираюсь. У нас есть пара книг, которые под это подпадают. Но пока этих книг нет в списке экстремистских материалов — они будут продаваться», — сказал Романов в интервью Open media.



«Чем больше мы забываем, как выглядят нацистские преступники, тем больше мы забываем преступления нацизма, и тем ближе мы к тому, чтобы их повторить. Это позиция любого разумного человека», — считает соучредитель книжного магазина «Все свободны» из Санкт-Петербурга Артем Фаустов. По его словам, книг, которые бы подпадали под действие новых законов, в его книжном магазине нет. Если же после экспертизы выяснится, что книга нарушает закон, тогда магазин уберет ее с полок, рассказал соучредитель «Все свободны». По мнению Фаустова, чаще всего изображения Гитлера появляются на обложках «массовых» книжек, рассчитанных «на читателя с низким уровнем потребностей»:

«Такие изображения ставят на обложку для создания нездорового интереса. Это популярно среди мужчин старшего возраста».

Новая норма может стать основанием для перегибов, уверен директор книжного магазина «Циолковский» Максим Сурков. «Может получиться так, что под удар попадут мемуары Жукова или другого военачальника, который мужественно сражался с фашизмом, или книга, повествующая о трагической истории узников концлагерей», — допускает книготорговец. По мнению Суркова, новые нормы приведут к тому, что из продажи исчезнут «очень недурные книги по истории Второй мировой». «Что теперь делать с Нюрнбергским процессом? Он теперь все, без картинок? Как его теперь иллюстрировать? Это очень странно выглядит. Поэтому нужны какие-то разъяснения на этот счет», — рассуждает Сурков.

Надежда Михайлова, генеральный директор сети магазинов «Московский дом книги», в интервью BFM сообщила, что компанией был сделан запрос у всех издательств, чтобы они проверили свои книги и дали списки той литературы, которую необходимо изымать, согласно этому закону. «Потому что книг, как вы понимаете, очень много, десятки тысяч, — пояснила она. — О содержаниях книг могут знать только издательства, которые эти книги готовили к печати».



Директор издательства «Родина» Сергей Николаев нашел у себя издания, которые необходимо уничтожить. Он отмечает, что говорить о победе над фашистами без их изображения странно, но книги все же утилизирует:

«Есть серия, посвященная, в частности, Третьему рейху. Она называется «Взлет и падение Третьего рейха». Это не комплиментарная серия по отношению к Третьему рейху, но все равно на обложках есть изображения персонажей Третьего рейха. Если их снимут с продажи, мы не будем требовать каких-то компенсаций. Книжники привыкли, что какие-то книги у них не продаются, и они их просто выбрасывают. Выбросим и эти книги».

Создатель интернет-издания It`s My City и главред Republic Дмитрий Колезев назвал происходящее «безумными последствиями принятия глупого закона о запрете демонстрации нацистских преступников»:

«То есть вот, например, исторический трехтомник Ричарда Эванса «Третий рейх». Разумеется, никакая не пропаганда нацизма. Но книги должны быть изъяты из продажи и утилизированы, так как на обложке есть Гитлер (о ужас!)».

Как и многие пользователи, в данном вопросе журналист тоже считает борьбу с крамольными иллюстрациями своего рода копированием действий деятелей III рейха: «Думаю, для пущего эффекта книги об истории нацизма, конечно, надо сжигать, как нацисты в свое время сжигали книги… Боролись с нацистами и случайно стали их косплеить».