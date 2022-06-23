Суд оставил в колонии фигуранта дела о перепосте клипа Rammstein

Как сообщает SOTA, в Исакогорском районном суде Архангельска прошло заседание по ходатайству защиты экс-координатора штаба Навального Андрея Боровикова о замене оставшейся половины срока содержания в колонии на иное наказание, не связанное с лишением свободы.



Перед судом активист сказал, что:

«В успех сегодняшнего мероприятия я не верю от слова совсем. Но это дело принципа, подать-то нужно».

Напомним, в апреле прошлого года за перепост видеоклипа «Pussy» группы Rammstein Боровиков был приговорён к 2,5 годам колонии. Его признали виновным в распространении порнографии, хотя клип был размещён в списке личных видеозаписей в соцсети «ВКонтакте», и тот его никак не афишировал. В начале февраля текущего года кассационный суд отменил приговор, направив дело на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе. В апреле коллегия судей Архангельского областного суда по уголовным делам пересмотрела приговор Ломоносовского районного суда и назначила Боровикову 2 года и 3 месяца лишения свободы вместо 2 лет и 6 месяцев.



Администрация колонии выступила против замены реального срока из-за нарушений, допущенных Боровиковым в колонии — в том числе, за то, что он ходил в майке и не заправил кровать. «Опасный я гангстер, говорят, в маечке могу ходить, могу кроватку не заправить», — прокомментировал он SOTA сложившиеся обстоятельства.



Адвокат Боровикова, Леонид Крикун, подал в ЕСПЧ жалобу на то, что Андрея держали в клетке на прошлом заседании. Сейчас у Боровикова уже 8 дел на рассмотрении в ЕСПЧ. Леонид Крикун не смог явиться на суд, заседание прошло без него. Судья запретил в зале фото- и видеосъемку. Андрей Боровиков тем временем прокомментировал вменяемые ему нарушения правил колонии, из-за которых ему могут отказать в смягчении наказания:

«Ко мне какое-то предвзятое отношение. В апреле я прилег на кровать, потому что голова закружилась. А в майке я был после тренировки, мне нужно готовиться к соревнованиям. И я всегда в тройке победителей».

Также Боровиков рассказал, что учился на «отлично» на оператора швейного оборудования и попросил это учесть при вынесении решения.

«Я сижу за якобы распространение порнографии, – сказал активист на суде. – Но это абсурдно. Но меня посадили за репост 2014 года, но вспомнили об этом в 2020 году. Репост сделали 1000 человек в Рунете, а сижу только я. Несмотря на то, что группа Рамштайн произвела этот клип, они выступают в мою защиту, выступают в Россию и их никто не привлекает к ответственности. Они выступают с оркестром МВД на Красной площади. Amnesty International требует меня освободить. Дипломат от Нидерландов требует меня освободить. Продюсеры, журналисты требуют меня освободить. Жители Архангельской области собрали несколько сотен подписей с требованием меня освободить. Прошу принять правильное решение и изменить меру наказания, не связанную с лишением свободы».

Прокурор, основываясь на «отрицательной» характеристике Боровикова, попросил в удовлетворении ходатайства отказать.

Судья Исакогорского районного суда Архангельска Сергей Тренин в удовлетворении ходатайства Андрея Боровикова о замене наказания на любое, не связанное с лишением свободы, отказал. В решении судья указал, что не увидел «положительной динамки в поведении Боровикова». Архангелогородский активист освободится 26 мая 2023 года.