Исследование: более трети россиян боятся шутить о политике в Сети

По данным исследования компании Russian Field, предоставленного Readovka, 34% опрошенных россиян признались, что существуют темы, на которые они опасаются шутить в интернете.

65% из этой категории людей не решились бы шутить на политические темы. 5% опасаются шуток на религиозную тему и 3% — о национальной или расовой принадлежности.



Исследование проведено в ноябре текущего года методом репрезентативного онлайн-анкетирования 1069 россиян.

В прошлом году подобный опрос проводила компания ESET, и 75% опрошенных сказали, что предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Более молодые люди в целом чаще позволяют себе подобный юмор, но все равно используют приватные каналы коммуникации.

Для сравнения, в 2016 году опасающихся озвучивать свои мысли на политические темы было 26% россиян (согласно опросу «Левада-центра»).