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15 November 2023

Школьники будут изучать применение беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Среди других требований к предмету «Основы безопасности и защиты Родины» помимо прочего значится и «сформированность представлений» об опасностях в интернете, а также экстремизме.

В школах введут изучение беспилотных летательных аппаратов. В соответствующем проекте приказа Минпросвещения говорится, что в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины» у школьников помимо прочего должна появиться «сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». 

 

В числе других требований к предмету фигурируют:

- «сформированность представлений об опасности и негативном влиянии ‎на жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма»;

- «сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в сети Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и готовность применять их на практике»;

- «освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму».

 

«Основы безопасности и защиты Родины» с сентября 2024 года заменят в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ). В рамках обновлённого предмета будет усилен модуль начальной военной подготовки.

Ранее стало известно, что российские колледжи начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем. В июне 2023 года правительство опубликовало «Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035», из которой следует, что государство планирует развивать отрасль, занимающуюся созданием гражданских беспилотников. Рыночная доля российских производителей БПЛА должна вырасти с 50% до 80%.

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