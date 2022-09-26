Производители электроники просят бронь от мобилизации

Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники, на предприятиях которых работает около 350 тыс. человек (половина из них — мужчины), просят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от частичной мобилизации. Соответствующее писько, с которым ознакомился «Ъ», было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
В документе необходимость брони объясняется тем, что большая часть производителей электроники, в том числе выполняющих госконтракты, формально не входят в список предприятий ОПК, что «в текущем положении противоречит интересам устойчивого развития» отрасли.
Определять перечень предприятий, сотрудники которых получат бронь, предлагается через ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и соответствующие им коды ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Он отметил, что это необходимо не только для предоставления брони, но и для выполнения планов развития отрасли, чтобы на основе списка продукции сформировать полный реестр компаний, без которого управление промышленностью не может быть эффективным.
В свою очередь, Минцифры разослало в военкоматы правительственную телеграмму о порядке действий в отношении IT-специалистов. Министерство пояснило, что IТ-специалисты, подпадающие под отсрочку от мобилизации, могут её показывать военкомам. В Минцифры подтвердили факт рассылки такой телеграммы.
В правительственной телеграмме указан перечень документов, которые должен иметь айтишник при посещении военкомата и на которые должны обращать внимание сотрудники Минобороны.
Кроме этого, Минцифры сейчас работает над расширением перечня специальностей, которым положена отсрочка от частичной мобилизации, — возможно, в него внесут управленческие должности, тогда отсрочку смогут получить генеральные директора IT-компаний и их заместители, даже если у них нет законченного высшего образования по IT-специальности.
Министр Максут Шадаев начал требовать бронь для своих отраслей с первых же дней «спецоперации». Пока в какой-то степени отбиться в мобилизации получилось у немногих, отмечает The Bell.
Днем 23 сентября Минобороны объявило, что бронь по спискам, предоставленным компаниями, получат «граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки» из высокотехнологичных отраслей и финансовой системы, а именно:
Остальные отрасли пока права на бронь не получили, но активно пытаются этого добиться. Другим рынкам в ближайшее время рассчитывать на брони не стоит, считает собеседник The Bell на рынке. Но и говорить о том, что от мобилизации теперь спасены все айтишники, — тоже не приходится.
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