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11 January 2023

Минцифры предлагает предоставить IT-специалистам бронь от призыва

Такое предложение вместе с оплатой перелёта в Россию входит в пакет мер по возвращению уехавших.
Фото: fotolia.com / lassedesignen

Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, сообщает «Ъ».

Как рассказали изданию представители отрасли, министерство начало проводить совещания с представителями ассоциаций и компаний ещё в декабре прошлого года.

Пакет мер включает в себя предложение о гарантированной брони от призыва в армию, а также оплату перелёта в РФ.

Но планируется и «наказание» — повышение НДФЛ. Налог на доходы физических лиц предлагается повысить до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если такие специалисты формально остаются налоговыми резидентами. Повышение налога может привести к увольнениям из российских IT-компаний и переходу специалистов в зарубежные, заявляют эксперты. Меру не поддерживают в Минцифры. Представители рынка полагают, что наиболее значимая мера — закрепление брони, о которой говорят с весны 2022 года, но ее всё ещё не оформили. Собеседник издания уточнил, что итогового варианта пакета мер пока нет, но «они будут приняты в ближайшее время».

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