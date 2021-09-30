Информация с сайта «РосКомСвободы» про обход блокировок больше не является запрещённой

Юристы «РосКомСвободы» добились закрытия административного дела по факту размещения «запрещённой информации» на нашем сайте в разделе «Инструментарий». Основанием для пересмотра стала позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вставшего на нашу сторону в 2020 году.

По словам медиаюриста «РосКомСвободы», адвоката Екатерины Абашиной, наша позиция в суде сводилась к следующему:

«Как в 2015 году в законе РФ не было оснований для признания информации о VPN запрещённой, так и в 2021 году таких правовых оснований не появилось (за это время даже появились кейсы, когда районный суд отказывал прокуратуре в иске о запрете информации о названных технологиях). А ЕСПЧ в своём постановлении вообще отметил, что полезность технологий для обхода фильтрации не может быть сведена к инструменту для злонамеренного стремления заполучить экстремистский контент, они служат множеству законных целей, поэтому наложение общего запрета на распространение информации о таких технологиях не соответствует принципам демократического общества».

Здесь стоит привести цитату из постановления ЕСПЧ: «Подавление информации о технологиях доступа к информации в режиме онлайн на том основании, что они могут случайно облегчить доступ к экстремистским материалам, ничем не отличается от попыток ограничить доступ к принтерам и фотокопировальным аппаратам, поскольку они могут быть использованы для воспроизведения такого материала (пункт 30 постановления)».

«При новом рассмотрении дела мегабаттла не произошло — Анапский межрайонный прокурор отказался от иска, дело закрыто, мы довольны», — подытоживает Екатерина.

Напомним, весной 2015 года Анапский городской суд Краснодарского края постановил внести в реестр запрещённых сайтов страницу rublacklist.net/bypass, на котором располагался раздел «Инструментарий» с инструкциями по обходу госблокировок. По мнению прокуроров, подавших иск, «с помощью указанного сайта граждане могут получать неограниченный доступ к запрещённым материалам, в том числе и экстремистским», а также на нём якобы «предоставляется доступ к информации, направленной на разжигание социальной, расовой и религиозной розни, что нарушает конституционные права граждан». Суд тогда провёл заседание без участия представителей «РосКомСвободы» и требования прокуроров об ограничении доступа к «Инструментарию» удовлетворил. Обжаловать во всех судебных инстанциях в России это решение не удалось, поэтому мы обратились в ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге сравнил удаление сведений о технологиях доступа к информации из-за риска их использования для поиска экстремистских материалов с попытками ограничить доступ к принтеру со ссылкой на то, что экстремистские материалы можно на нем распечатать. В тот же день ЕСПЧ рассмотрел еще три дела относительно веб-сайтов, которые ранее были заблокированы на территории России: «Булгаков против России», «Владимир Харитонов против России» и «ООО “Флавус” и другие против России».

Постановление ЕСПЧ об установлении нарушения Конвенции вступило в силу 16 ноября 2020 г., после чего наши юристы подали в Анапский городской суд Краснодарского края заявление о пересмотре дела о блокировке страницы сайта «РосКомСвободы», и в конце мая текущего года суд его удовлетворил, а уже в августе его закрыл.

Здесь стоит отметить, что постановления ЕСПЧ исполняются в судах по-разному. К примеру, Таганский районный суд отказался рассматривать заявление по делу издателя Владимира Харитонова — отказ сейчас обжалуется адвокатами «Агоры». Аналогичное заявление по «Граням.Ру» до сих пор не рассмотрено — «застряло» с февраля месяца текущего года.