Пилотный проект по операциям с цифровым рублём Центробанк запустит в апреле

Банк России совместно с ещё 13 банками с 1 апреля текущего года запускает пробную версию цифрового рубля на реальных операциях. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в закулисье Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность»,— рассказала Скоробогатова.

По заявлениям Скоробогатовой, на первом этапе тестирования обычные клиенты не смогут участвовать в проверке новой системы, а выйдут на тестирования лишь с теми клиентами, которых определили заранее. Она также отметила, что 13 банков, с которыми будут проводить подобные операции, уже подтвердили, что готовы к работе.



29 декабря минувшего года законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля был внесен в Госдуму.



«Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей»,— рассказал Центробанк.

Однако, по прогнозам экспертов, банки могут потерять около 250 млрд рублей за пять лет после запуска данной криптовалюты.

«Цифровой рубль обещает стать одной из главных новаций платежной системы страны в 2023 году и позволит России закрепить позиции мирового лидера с точки зрения финансовых систем и инструментов, но рынку предстоит период адаптации», — говорят некоторые аналитики.

Но год назад банки и участники финансового рынка перечислили сразу несколько негативных последствий от запуска цифрового рубля. Одни из основных проблем — подрыв доверия к ЦБ и низкий спрос на эту форму денег у населения. Также данная цифровая валюта может представлять угрозу для ликвидности банковского сектора.