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1 February 2023

Эксперты прогнозируют колоссальные потери банков от цифрового рубля

Потери могут составить около 250 млрд рублей за пять лет после запуска данной криптовалюты, в то время как для торговых сетей это наоборот сможет стать дополнительной прибылью.
Фото: Shutterstock

Специалисты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) в своём исследовании «Будущее платежных систем определено?» пришли к выводу, что после ввода цифрового рубля потери российских банков составят 50 млрд рублей в год. Однако ритейлеры, в свою очередь, будут сберегать около 80 млрд рублей ежегодно.

Также аналитики уверены, что из-за цифровизации рубля банкам придётся «затянуть пояса». Потери в первую очередь могут быть связаны с комиссией на обслуживание платежей (эквайрингом) и сопутствующими расходами на привлечение пассивов. В то время как ритейлеры смогут экономить на эквайринге, моментально получая прибыль.

«Цифровой рубль обещает стать одной из главных новаций платежной системы страны в 2023 году и позволит России закрепить позиции мирового лидера с точки зрения финансовых систем и инструментов, но рынку предстоит период адаптации», — уверены аналитики.

Однако же для клиентов предпочтение цифрового рубля не столь однозначно. По данным исследования, покупатели могут лишиться бонусов за покупки в том случае, если банки лишатся прибыли. Также очевидной выгоды нет из-за отсутствия начислений процентов на остаточном счёте.

В любом случае цифровизация рубля - работа на перспективу. Один из соавторов отчета Илья Иванинский считает, что предполагаемые риски можно возместить «исключительно за счет комиссий по сделкам с недвижимостью и автотранспортом с использованием функционала смарт-контрактов цифрового рубля». Также цифровая валюта имеет возможность получить значительное место в корпоративных расчетах, учитывая, что «объемы платежей несоразмерно выше».

Ранее мы уже рассказывали, что многие аналитики сомневаются в финансовой пользе от цифровой валюты, несмотря на заявления Центрального Банка сделать цифровой рубль третьей формой денег.

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