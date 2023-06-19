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Новости
19 June 2023

Банкам хотят передавать данные абонентов операторов связи

Сами операторы, а также ФСБ против такой инициативы Центробанка — по их мнению, это может привести к росту утечек информации.

ЦБ РФ обсуждает с банками, операторами связи и силовыми структурами расширение поправок к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который предполагает запуск государственной системы обмена данными между банками и операторами связи, рассказали «Ъ» три собеседника на рынке IT и телекоммуникаций.

Сами операторы тоже принимают в этом участие. Инициатива позиционируется регулятором как еще одна мера по борьбе с преступностью.

Новое предложение, отмечает CNews, это на самом деле относительно старый законопроект — пять лет назад, в 2018 г. группа депутатов подготовила поправки к «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», подразумевающие создание в России системы обмена персональными данными россиян между банками и операторами связи. За документом стоят, помимо прочих, депутаты Игорь Дивинский и Анатолий Аксаков, однако продвижение их разработки застопорилось на первом чтении, состоявшемся в 2019 г. – до второго она тогда так и не добралась.

Отмечается, что ЦБ выступает за то, чтобы операторы связи передавали персональные данные абонентов в единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Согласно источнику издания, текущая версия проекта предполагает только передачу данных о замене сим-карты, мобильного устройства и другой технической информации. Этот вопрос обсуждали еще в начале июня текущего года. Однако тогда против реализации проекта выступили ФСБ и операторы связи. Эксперты говорят, что нововведение может повысить риски утечки данных и спровоцировать навязывание допуслуг со стороны банков.

операторы связи 152-ФЗ персональные данные ФСБ Центробанк ЦБ РФ ЕИС

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