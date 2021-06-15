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15 июня 2021 г. 11:48

Центробанк снова выступил против хождения криптовалют в России

Глава регулятора Набиуллина сказала «даже деньгами их не хочется называть» и повторила тезис о нежелательности использования «денежных суррогатов» для расчётов внутри страны.

В ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчётом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что позиция финансового регулятора по отношению к криптовалютам не изменилась:

«Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты, как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны».

Глава Банка России подчеркнула недопустимость сравнения криптовалют и цифрового рубля, поскольку последний обеспечен центробанком.

«Нам нужно дать гражданам и бизнесу удобные средства платежа, технологии позволяют это сделать. Но делать это надо на национальном уровне, чтобы было понятно, кто несет ответственность, а не частные анонимные лица, которые выпускают непонятные криптоактивы», — заключила Набиуллина.

Сальвадор, в начале месяца легализовавший на территории страны оплату в биткойнах, не является примером для России, но рынок криптовалют транснациональный, его достаточно сложно ограничивать на национальном уровне, также добавила она.

Напомним, в феврале глава ЦБ РФ заявила, что биткоин не является валютой, а рост его цены только «демонстрирует потенциал волатильности» криптовалют.

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