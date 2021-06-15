Центробанк снова выступил против хождения криптовалют в России

В ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчётом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что позиция финансового регулятора по отношению к криптовалютам не изменилась:

«Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты, как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны».

Глава Банка России подчеркнула недопустимость сравнения криптовалют и цифрового рубля, поскольку последний обеспечен центробанком.

Глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина в очередной раз указала на скептическое отношение регулятора к цифровым валютам.https://t.co/LS7DRW9grm — ForkLog (@ForkLog) June 15, 2021

«Нам нужно дать гражданам и бизнесу удобные средства платежа, технологии позволяют это сделать. Но делать это надо на национальном уровне, чтобы было понятно, кто несет ответственность, а не частные анонимные лица, которые выпускают непонятные криптоактивы», — заключила Набиуллина.

Сальвадор, в начале месяца легализовавший на территории страны оплату в биткойнах, не является примером для России, но рынок криптовалют транснациональный, его достаточно сложно ограничивать на национальном уровне, также добавила она.

Центральноамериканская страна Сальвадор стала первой в мире, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства, но это не является примером для России, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина https://t.co/zmMhwSjaKo pic.twitter.com/NcvLhzq8u0 — Агентство Рейтер (@reuters_russia) June 15, 2021

Напомним, в феврале глава ЦБ РФ заявила, что биткоин не является валютой, а рост его цены только «демонстрирует потенциал волатильности» криптовалют.