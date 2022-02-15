ЦБ хочет вписать запрет оборота криптовалют в закон о цифровых финансовых активах

Центробанк РФ направил Минфину возражения по поводу предложенной ведомством в январе концепции регулирования оборота криптовалют. С письмом главы Банка России Эльвиры Набиуллиной министру финансов Антону Силуанову ознакомился Forbes. ЦБ подтвердил отправку письма.

В документе ЦБ указывает, что легализация цифровых валют создаст условия для роста инвестиций в инструмент, который фактически «является финансовой пирамидой». При этом лимиты по инвестициям в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов не снимут эти риски, уверен регулятор. Сама концепция выделения квалифицированных инвесторов предполагает, что инвестор взвешивает все риски, получив определенный объем финансовых знаний.

В свою очередь, динамика курсов криптовалют определяется преимущественно спекулятивными факторами, а в случае их запрета иностранными регуляторами они существенно обесценятся, поэтому высокий уровень финансовой грамотности инвестору не поможет, считает ЦБ. Если оборот криптовалют будет сопровождаться лицензируемыми и регулируемыми финансовыми институтами, у инвесторов возникнет «иллюзия государственной защиты», и в случае обвала курсов криптовалют они будут требовать возмещения своих убытков за счет бюджета, предупреждает Банк России.

В письме ЦБ повторил часть аргументов против легализации оборота криптовалют из своего январского доклада. По мнению регулятора, криптовалюты создают риски вывода денег из реальной экономики, фондового рынка и банковского сектора, угрозу суверенитета денежно-кредитной политики и подрывают результаты политики девалютизации, которая ведется с 2015 года. Создание инфраструктуры для выпуска и оборота криптовалют (появление организаторов систем оборота цифровых валют и организаторов обмена цифровых валют, о которых говорит Минфин) не устранит анонимную часть рынка, а создаст «шлюз» для вывода незаконных доходов. Участие в обороте криптовалют банков может «заразить» традиционную финансовую систему — в случае стресса на рынке криптовалют возможно возникновение проблем у финансовых институтов.

Сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн» также не решает всех проблем — он не позволяет идентифицировать всю цепочку отправителей и получателей, получать данные о встречной операции (например, переводе фиатной валюты или передаче товара в обмен на полученную криптовалюту), осуществлять мониторинг и анализ операций с другими криптовалютами, перечисляет ЦБ. Если кошелек ранее не получил отрицательную метку на основании некой негативной информации, установить всех участников цепочки операций будет невозможно, указывает Банк России.

Наконец, индустрия майнинга криптовалют, по мнению ЦБ, не создаст выгод для экономики России: его конкурентоспособность в стране связана не с развитием передовых технологий, а с дешевой электроэнергией, а непроизводительный спрос на нее может ограничить производство и поставит под угрозу энергообеспечение предприятий и жилых объектов.

В приложении к письму Банк России направил в Минфин проект изменений в закон о цифровых финансовых активах. В статье 14 закона — «Ограничение оборота частной цифровой валюты» — ЦБ предлагает запретить юрлицам и физлицам деятельность, «способствующую организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации». Финансовым организациям запрещается владеть частными цифровыми валютами. Кроме того, в России, согласно поправкам ЦБ, запрещается распространять информацию не только о приеме цифровой валюты в качестве платежного средства, но и об организации выпуска, выпуске или организации обращения криптовалюты. Согласно статье 14.1, банки должны будут отказать плательщику в переводе, если в отношении лица, которому переводятся деньги, «у кредитной организации имеются сведения» о его вовлеченности в выпуск или оборот криптовалют в России или за ее пределами. Аналогичные ограничения действуют для операторов связи и почтовой связи — они не могут принимать платежи в пользу лица, которое «способствует» выпуску или организации обращения «частной цифровой валюты».

Ранее Минфин заявил, что разработанная им конфепция регулирования криптовалют в России учитывает все риски, вызывающие опасения у Центрального банка. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в беседе с журналистами заверил:

«Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих».

Минфин в своей концепции предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.

Моисеев отметил, что предложения Минфина в случае их реализации обеспечат возможность отслеживания денежных потоков и криптотранзакций, а также позволят проводить идентификацию пользователей. Тех, кто не захочет использовать легальные возможности для операций с цифровыми активами, привлекут к ответственности.

Замглавы Минфина также заявил, что запрет операций с криптовалютами в России автоматически сделает миллионы людей «нарушителями закона». Кроме того, это затормозит развитие новых технологий и сервисов, а также приведет к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налогов.

Актуальность регулирования подобных активов обусловлена ростом их популярности, добавил Моисеев. Набиуллина, отвечая на этот аргумент, ранее сказала:

«Вопрос: мы хотим, чтобы больше ещё людей было вовлечено в этот рынок или меньше? Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше».

Центробанк и Минфин сошлись в достаточно жёстком споре относительно регулирования криптовалют государством, и позиция обеих госинституций настолько непримирима, что прогнозировать, когда и как будет разрешено это противоречие, достаточно сложно. Стоит также отметить — «биткоинофобия» Банка России имеет уже достаточно долгую историю, на протяжении которой регулятор всегда занимал крайне радикальную позицию.