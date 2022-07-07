После выхода пацифистского видеоклипа Little Big лишилась концертов в РФ

В конце июня текущего года группа Little Big выпустила первый в 2022 году клип — на песню «Generation Cancellation», в котором раскритиковала милитаристские настроения в мире, и многие пользователи увидели в этом параллели с сегодняшним днём, в том числе — с проводимой российскими властями «специальной военной операцией» на территории Украины. Песня была выложена в официальном YouTube-канале группы 24 июня.



Многие заметили, что видеоряд не претендует на какую-то конкретику и увидеть в нём намёк на российские власти достаточно сложно, но музыканты всё же решили на время покинуть Россию, а в недавнем интервью Русской службе BBC лидеры группы Илья Прусикин и Софья Таюрская сообщили, что на родине сразу после выхода видеоклипа они попали в гастрольные стоп-листы:

«Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить».

Помимо этого, коллеги по шоу-бизнесу также осудили коллектив за их позицию. Некоторые даже потребовали лишить гражданства участников группы. Прусикин заявил, что видел новости с призывами, но «ни его, ни остальных русских людей невозможно лишить гражданства».

Лидер группы отметил, что часть их коллектива до сих пор находится в России. Им сложно выехать из страны, потому что нужны визы. Певец считает, что «всё наладится, а это сложное время нужно просто пережить». Уехавшие в США артисты не планируют устраиваться за границей. Через какое-то время коллектив надеется вернуться на родину.

Это уже не первый случай, когда российские музыканты лишаются возможности продолжать концертную деятельность после того, как допустили критику так называемой «специальной операции».

Одним из первых, кого коснулась музыкальная цензура, стал лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. В мае на концерте в Уфе музыкант рассуждал о родине, в частности, о милитаризации общества, где подверг критике «спецоперацию», а также социальную политику государства. После этого сразу же за кулисами силовики провели с ним беседу, а позже стало известно о составлении на него протокола, который суды не осмеливались принимать, передавая друг другу. Тем не мене, с концертами у группы после этого начались проблемы.

«Би-2» также столкнулась с отменой концертов, это же коснулось Louna, Anacondaz, «Несчастного случая» и Манижи, а певице Наргиз — вообще запретили въезд в Россию до 2072 года из-за критики «спецоперации» в социальных сетях.

Концерты Noize MC из-за его ярко выраженной критической позиции по отношению к российским властям отменяли задолго до 24 февраля 2022 года, и в данный момент он вместе с певицей Монеточкой за рубежом организовал серию благотворительных концертов Voices Of Peace в поддержку украинских беженцев. Естественно, в среде официального российского шоу-бизнеса мнения об этих исполнителях в основном крайне негативные.

UPD: В Кремле неизвестно о существовании «чёрных списков» артистов, сообщил Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва». Те, кто нарушает законы страны, находятся в «чёрных списках» правоохранителей, уточнил он.

UPD2: «Фонтанке» прислали список артистов, которым рекомендуется не предоставлять площадок для концертов и не организовывать гастроли:

«...этот список прислал один из указанных в нем исполнителей. Что такой список существует, подтвердил один из организаторов концертов в Петербурге, отметив, что «он меняется, дополняется, каждый день, но каждый продюсер и без списка в курсе, кто из артистов нежелателен».



«Вы попробуйте позвонить в «Октябрьский» и забронировать концерт кого-нибудь из них, сразу увидите», - сказал собеседник «Фонтанки».



Интересно, что в перечне значится «Би-2», которая в эту субботу будет выступать на «Зенит Арене». В нем есть также «Каста», ДДТ, «Несчастный случай», «Аквариум». А признанный иноагентом Моргенштерн написан с ошибкой».

Всего в списке 37 фамилий.