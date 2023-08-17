Информационно-аналитический центр «Сова» окончательно ликвидирован

Апелляционный суд утвердил решение о ликвидации Информационно-аналитического центра «Сова» — организация прекращает свою деятельность.

Формальным поводом для закрытия стало проведение «Совой» мероприятий вне Москвы, где она зарегистрирована. При этом незадолго до иска Минюста на канале «Россия 24» Центр обвинили в русофобии и критике законов. В 2016 году организация была признана иностранным агентом.

Несмотря на решение суда, сотрудники центра не собираются бросать своё дело — заниматься проблемами ксенофобии, национализма и религии, а также освещать правоприменительную практику антиэкстремистского законодательства в современной России, и продолжат его под другим названием:

«Мы уверены, что работа, которую мы вели в рамках РОО Центр «Сова», должна быть продолжена. Поэтому с сегодняшнего дня мы решили вести работу в качестве исследователей под названием Исследовательский центр «Сова»».

Читайте интервью «Роскомсвободы» с Александром Верховским — глава «Совы» рассказывает о том, как менялось антиэкстремистское законодательство в последние 20 лет.