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17 August 2023

Информационно-аналитический центр «Сова» окончательно ликвидирован

Формальный повод — проведение мероприятий вне региона регистрации организации.

Апелляционный суд утвердил решение о ликвидации Информационно-аналитического центра «Сова» — организация прекращает свою деятельность.

Формальным поводом для закрытия стало проведение «Совой» мероприятий вне Москвы, где она зарегистрирована. При этом незадолго до иска Минюста на канале «Россия 24» Центр обвинили в русофобии и критике законов. В 2016 году организация была признана иностранным агентом. 

Несмотря на решение суда,  сотрудники центра не собираются бросать своё дело — заниматься проблемами ксенофобии, национализма и религии, а также освещать правоприменительную практику антиэкстремистского законодательства в современной России, и продолжат его под другим названием:

«Мы уверены, что работа, которую мы вели в рамках РОО Центр «Сова», должна быть продолжена. Поэтому с сегодняшнего дня мы решили вести работу в качестве исследователей под названием Исследовательский центр «Сова»».

Читайте интервью «Роскомсвободы» с Александром Верховским — глава «Совы» рассказывает о том, как менялось антиэкстремистское законодательство в последние 20 лет.

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