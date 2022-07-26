В России хотят учредить общественные советы на ТВ, в театре и кино

В Госдуме идет разработка законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре и кино, сообщил «Интерфаксу» соавтор документа, замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Депутат вспомнил про высказывание Пушкина о необходимости цензуры и призвал не бояться слова этого слова, отметив, что оно переводится как «строгое суждение взыскательного критика». По мнению парламентария, «государство, заботящееся о будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение».

По словам директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, в позднем СССР такие комиссии были общим местом: «Это примерно то же самое, можно даже не называть это цензурой (она ведь запрещена Конституцией). Это будет «управление» содержанием».

Харитонов также добавил:

«Меня, конечно же, беспокоит, не пойдёт ли это всё дальше: никто не мешает завести подобный общественный совет, например, при Российском книжном союзе. Но всё зависит от «начальства» депутатов. Не думаю, что сами депутаты обладают свободой воли: что им скажет хозяин, то они и будут гавкать. Что касается интернета, то тут прекрасное раздолье для госпожи Мизулиной».

Бурляев также считает, что в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны входить учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов, духовенство — «люди, реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение».

«Бурляев при этом вспомнил, что когда-то в подобные советы входили авторитетные деятели искусства. Но, видимо, их время уже прошло, и главными экспертами по кино и театру теперь стали полицейские и священники», — отреагировал телеграм-канал «Цифровое средневековье».

Кроме этого общественные советы будут следить за тем, чтобы в искусстве и на ТВ не пропагандировались «нетрадиционные отношения».