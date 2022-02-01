Власти вынуждают СМИ удалять публикации с расследованиями Навального. Обзор

Роскомнадзор разослал интернет-изданиям письма с требованием удалить публикации, содержащие информацию о расследованиях Алексея Навального и ФБК. В первую очередь речь идёт о фильме «Он вам не Димон», материалах о дворце Владимира Путина, квартире главы «Ростеха» Сергея Чемезова на Манежной площади, даче главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, часть публикаций касается экс-министра культуры Владимира Мединского, депутата Госдумы Леонида Слуцкого, премьер-министра Михаила Мишустина, экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и других известных людей из близкого к власти окружения.

Требование отцензурировать свои публикации получили:

«Медуза»,

«Дождь»,

«Эхо Москвы»,

«Свободные новости» (Саратов),

«Весьма» (Магадан),

The Village,

«Бумага»,

Znak.com,

TJournal,

Republic.

«Как указал надзорный орган, все они основаны на одном требовании Генеральной прокуратуры от 28 января, а новости должны быть удалены как содержащие „призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений“», – сообщают «Свободные новости». Редакция также отмечает:

«...все девять материалов были посвящены антикоррупционным расследованиям оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Публиковались они в период с 2018 по 2021 год. В частности, Навальный рассказывал в этих расследованиях о привилегиях Амана Тулеева, оставшихся у него после ухода с поста главы Кемеровской области; об экс-сотруднике «Газпрома» Валерии Голубеве, который раньше служил, работал и жил рядом с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге; о покупке автомобиля Bentley Mulsanne супругой депутата Госдумы Леонида Слуцкого; о дорогих нарядах вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой; о доходах и собственности семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра финансов Антона Силуанова; о бывшем министре культуры России Владимире Мединском и известном как «массажист Путина» Константине Голощапове.



Отдельное уведомление Роскомнадзора касалось резонансного расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки», которое в прошлом году стало самым популярным в российском сегменте YouTube, набрав более 119 миллионов просмотров. При этом Генпрокуратура не требовала запретить доступ к резонансным расследованиям сторонников Алексея Навального, посвященным богатствам и собственности семьи и окружения известного выходца из Саратовской области председателя Госдумы Вячеслава Володина».

Такое же количество материалов Роскомнадзор потребовал удалить у TJournal. «Это самый массовый список подобных уведомлений, который мы когда-либо получали», – сообщает издание.

От «Дождя» РКН потребовал убрать шесть публикаций, от Znak.com — 13, от «Медузы» — 17. «Лидером по числу требований Роскомнадзора удалить материалы о расследованиях ФБК оказалось на эту минуту «Эхо Москвы»: за минувшую ночь сайт радиостанции получил 34 письма из цензурного ведомства», – сообщает SOTA.

В общей сложности ведомство требует подвергнуть цензуре 77 материалов.

Большинство изданий вынуждено было исполнить предписание надзорного ведомства, чтобы не попасть под полную блокировку. Но TJournal материалы не удалил окончательно, а сделал их закрытыми для жителей России — при заходе на страницу с запрещённой публикацией выпадает сообщение об «Ошибке 451».

«Это, конечно, цензура, – считает главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев. – Ещё можно понять, когда по конкретному контенту подается иск в суд, суд рассматривает дело и решает, что информация по какой-то причине должна быть удалена (представим на секунду, что российский суд — честный и объективный). Но здесь просто блокируются десятки публикаций в крупных СМИ на основании того, что в них упоминаются расследования организации, которую признали экстремистской. Содержание этих публикаций не опровергнуто, сами по себе они экстремистскими не признаны, но Роскомнадзор требует удаления. Иначе — блокировки».

Оппозиционный политик и соратник Навального Леонид Волков тоже характеризует происходящее как цензуру, а действия РКН расценивает как требование «изменить реальность; зачистить интернет; отменить факты»:

«Сделать так, чтобы дворцов, яхт и самолетов, о которых годами рассказывал ФБК, как бы не стало. Но дворцы Путина и Медведева, вилла Соловьёва и квартира Чемезова никуда не денутся, конечно — как бы они ни старались.



Роскомнадзор напоминает еще раз, как важно, чтобы каждый участвовал в распространении правды. Цензура очень сильна, но её можно победить — канал передачи информации „от человека к человеку“ заблокировать невозможно. Но каждый должен стать частью этого канала. Прямо сейчас ты — именно ты — опубликуй в любой соцсети ссылку на любое расследование ФБК, твое любимое или какое-нибудь незаслуженно забытое; любое. И завтра. И послезавтра.



Буквально на каждом стриме и в каждом интервью говорю про это. Все, кто спрашивают, „чем вам помочь, кроме донатов“, для вас есть ответ — распространяйте. Помогайте нам пробивать цензурную стену. Говорите с людьми. Это вообще самое главное».

«Не хочу никого обижать и каждая редакция сама решает, но считаю, что чем больше СМИ будут удалять контента по требованию фашистов, тем больше будет требований, – такое мнение высказал политолог Фёдор Крашенинников. – И да, в итоге максимальное доверие аудитории достанется тем СМИ, которые не удаляют. И еще эти <никчемные> плашки не ставит, а то кровь из глаз».

«...их можно понять: сначала блокировка – а потом иди судись», – в свою очередь, рассуждает оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков:

«СМИ, конечно, удалили, их можно понять: сначала блокировка – а потом иди судись. Но получается, что статус СМИ оказался ловушкой. Преимуществ он дает не так много (запросы да условная защита на митингах), а во всем остальном ставит под удар государства.



Как и всё в России, здесь у нас тоже наизнанку. Закон о СМИ, который должен был защищать прессу, стал для нее камнем на шее. Вот это и есть настоящая желтая звезда, если просто не мишень. А отказаться от статуса СМИ? – Для этого тоже придумана ловушка, тогда издания выкинут из агрегаторов новостей, куда по российским законам можно входить только со справкой из Роскомнадзора. А агрегаторы – это трафик, трафик – реклама, реклама – деньги.



Всё в конечном счете сводится к ним. А так как частный бизнес в стране фактически уничтожен (особенно независимый от власти бизнес, готовый спонсировать СМИ), то и шансов выжить у изданий нет. Ловко получилось, правда? Паутина была сплетена на наших глазах – только мы ее не заметили, не оценили всего замысла, отвлекаясь на отдельные блестящие ниточки».

«Кстати, напоминаю всем СМИ, что расследование про дворец Путина выходило также в трёх мировых изданиях, – пишет журналист и блогер Майкл Наки. – Так что если хотите сохранить новости по ним — или давать их в дальнейшем, вполне можете ссылаться на одно из этих уважаемых (и пока не „террористических“) изданий».

«Когда-то блокировки в интернете вводились под соусом защиты детей от нежелательной информации. Но кто бы сомневался, что все придет к тому, что с их помощью власть будет примитивно вычищать из интернета упоминания о коррупции и своих злоупотреблениях», – резонно заметил Дмитрий Колезев.

❗️«Роскомсвобода» считает происходящее вопиющим актом цензуры и давлением на независимые СМИ. Мы призываем власти отказаться от пагубной практики удаления неугодных материалов из интернета, а журналистов — проявить солидарность с коллегами и выразить свой протест относительно происходящего.

«В развитых странах антикоррупционные расследования со стороны журналистов, блогеров и общественных активистов являются триггером изменений — высокопоставленных отставок, устранения негативных экономических и социальных факторов и даже серьезного пересмотра внутренней политики со стороны местных властей. В России на текущий момент, к сожалению, сложилась практика, когда на вопиющие коррупционные факты не только закрываются глаза, но, наоборот, такие журналисты и общественные активисты подвергаются серьезному давлению вплоть до уголовного преследования, а обществу они преподносятся как «агенты Запада». Теперь же началась и зачистка истории — закрашивание событий черной краской онлайн-цензуры. Будто бы и не было ничего. Всё как в лучших традициях печальных антиутопий. Это не только боль для журналистов и изданий — своими же руками сжигать собственные статьи под страхом наказаний, это боль для общества, для всех нас»,

— Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».