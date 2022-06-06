Региональные издания массово удаляют стены памяти погибших в «спецоперации» россиян

Региональные медиа начали массово удалять Страницы памяти военнослужащих, погибших в ходе так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины. Как пояснило челябинское издание 74.RU, оно было вынуждено пойти на такие меры, поскольку сейчас в России «складывается новая судебная практика»:

«Редакция сайта 74.RU вынуждена удалить страницу памяти военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Такое решение принято в связи с позицией суда в отношении аналогичного материала на псковском сайте 60.RU.



Светлогорский городской суд Калининградской области рассмотрел иск военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота, который потребовал признать список погибших на Украине военных, размещенный на 60.RU, информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Представитель Роскомнадзора поддержал мнение прокуратуры. Суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что список погибших военных на Украине является сведениями, «раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций».



Суд также указал, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность. Список погибших на 60.RU признан информацией, запрещенной к распространению на территории РФ. Весь интернет-сайт теперь может быть внесен в „Единый реестр доменных имен <...> содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено“».

На данный момент нам известно, что похожие сообщения опубликовали сайты NGS24.RU в Красноярске, NGS55.RU в Омске, 93.RU в Краснодаре, 63.RU в Самаре, NGS.RU в Новосибирске, E1.RU в Екатеринбурге.

По нашему мнению, это ничто иное, как усиление уже де-факто существующей в российском информационном пространстве военной цензуры, а также совершенно необоснованный акт давления на свободу прессы.