«Яндекс.Музыка» отцензурирует треки на своей платформе

«Яндекс» совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии (АМИ) разработали правила рекомендаций для контента, которые «должны помочь стриминговым сервисам создать комфортную и безопасную среду для слушателей». Композиции при размещении будут проверяться с помощью искусственного интеллекта, а затем модераторами внучную.

В сообщении платформы говорится:

«Это позволит с высокой точностью определить контент для взрослых, маркировать его соответствующим значком Explicit и защитить детей в детском режиме от такого контента. Система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей».

«Наличие контентной политики у музыкальных стриминговых платформ — это распространённая мировая практика. При создании таких рекомендаций важно соблюдать баланс между интересами и комфортом слушателей и возможностью самовыражения артистов. Мы рады, что Яндекс поддержал эту инициативу и внедряет эти рекомендации в работу сервиса, и надеемся, что вместе нам удалось найти решение, которое позволяет определить границы этичного и неэтичного контента. Учитывая постоянные изменения в индустрии, мы открыты для сотрудничества и новых участников, чтобы эти правила и рекомендации оставались актуальными», – говорит Валерий Дробыш, генеральный директор АМИ.

«Хочется верить, что гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические «стишки». Подписчики, если они столкнулись с такими выходками, могут присылать их мне — вместе мы искореним это», – написал по этому поводу глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Перед нами ещё один хороший пример саморегулирования рынка: привлечь экспертов, продумать решение, предложить коллегам его внедрить и не дожидаться, когда возмущенные пользователи начинают заваливать жалобами Роскомнадзор. Навести порядок, создать безопасную и комфортную интернет-среду вполне в силах самих компаний, и очень приятно, что они это осознают и стараются реализовать», – заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Перед экспертным советом стоит нетривиальная задача — создать методологию по определению контента, способного нанести вред, и сделать её максимально объективной и понятной. Любая попытка оценить творчество неизбежно сталкивается с субъективными факторами — личным мнением, восприятием и контекстом произведения. Наш экспертный совет разработает критерии оценки творческого контента, с помощью которых можно отличить, например, реальную агрессию от творческого приема, образа или просто особенностей жанра», — комментирует Максим Кронгауз, профессор, заведующий Научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ.

«Рекомендации для контента на музыкальных сервисах есть ничто иное как автоматизация цензуры на уровне алгоритмов в одном из наиболее популярных российских стриминговых сервисов», – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Юрист также предполагает, что исполнители, чьи высказывания или песни не вписываются в официальную повестку российских властей, вряд ли теперь попадут в верхние строчки музыкальных рекомендаций:

«Вероятно, что алгоритм будет даунгрейдить музыкантов вроде Оксимирона и «Порнофильмов», чьи треки попадают в список экстремистских и запрещенных к распространению материалов. Однако, я думаю, на этом дело не закончится. Понимая текущий тренд, полагаю, что алгоритм будет выбрасывать из рекомендаций не только прямо запрещенных артистов и их треки, но вполне вероятно, что и всех музыкантов, получивших статус иностранных агентов, а также внесенных в блеклист. Многие музыканты, заявившие свою гражданскую и антивоенную позицию, уже столкнулись с тем, что их по сути вышвырнули с российской сцены, запретив выступать и зарабатывать свой хлеб. Теперь, боюсь, это практика блеклистов коснется и все российские стриминговые платформы».

«Множество рэп, панк и других исполнителей, лишатся широкого доступа к аудитории на популярных отечественных платформах, – рассуждает Саркис Дарбинян. – Будет счастьем, если их вообще оттуда не удалят. Быть может даже и оставят, снабдив текстовой и аудио-вставками, сообщающими про иноагентство исполнителя».