Система «Окулус» найдёт запрещённую информацию в текстах, фото и видео

«Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, выделил 57,7 миллиона рублей на создание системы «Окулус», которая с помощью нейросетей должна будет анализировать тексты, фотографии и видео на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на результаты соответствующего тендера.

На сайте госзакупок заказ был размещён в начале августа текущего года, начальная цена была 70 миллионов рублей.

Согласно технической документации, «Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Система должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

Директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов уточнил РБК, что «Окулус» самостоятельно не ищет и не собирает информацию в интернете:

«Для мониторинга предназначены другие информационные системы, которые уже работают в составе Единого модуля анализа (ЕМА). АС «Окулус» также интегрируют в ЕМА. Данные из мониторинговых систем будут загружаться в «Окулус» автоматически. Новая система даст оценку того, есть ли в материале признаки запрещенной законом информации. Далее (при выявлении таких признаков) автоматический отчет направится операторам для экспертного подтверждения и принятия дальнейших решений».

По заданию структуры Роскомнадзора систему создаст ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», которое ранее никогда не привлекали к госконтрактам. «Окулус» должен быть создан через четыре месяца, к 12 декабря. В техническом задании сказано, что «Окулусу» также предстоит искать запрещенный контент в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Мощность системы должна составить 200 тысяч изображений в сутки, то есть два кадра или картинки в секунду.

В список запрещенного контента Роскомнадзор отнес материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к незаконным массовым мероприятиям, неуважение к власти, информацию о способах самоубийств и изготовлении наркотиков. Кроме того, в этот перечень отнесли ЛГБТ-пропаганду и демонстрацию употребления табачной продукции.