Часть россиян рискует оказаться без домашнего интернета

Скоро заканчивается действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг беспроводного фиксированного интернета, и крупные компании вроде «Ростелекома» и «Мегафона» обязаны будут выключить передатчики, поскольку ГКРЧ до сих пор не предпринял никаких шагов для продления.

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет, возможно, придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Об этом РБК рассказали несколько участников рынка.

Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в вышеуказанном диапазоне, получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.

Источник РБК, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома».

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — подчеркнул собеседник издания.

По словам еще одного источника, знакомого с деятельностью комиссии, членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G).

Последние несколько лет участники рынка просили власти выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, но основные пользователями этого ресурса — силовые ведомства и «Роскосмос» — выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этой позиции «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4–3,8 ГГц.