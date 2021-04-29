Студентку из Чебоксар будут судить за репост записи 2015 года

На студентку из Чебоксар Марину Пралькову завели дело по ст. 20.3.1 КоАП (разжигание ненависти либо вражды) из-за репоста феминистского текста во «ВКонтакте», который девушка сделала ещё в 2015 году. Девушка связывает это давлением со своим оппозиционным активизмом. Наши юристы прокомментировали для читателей рассказанную от первого лица историю Марины – как грамотно вести себя в случае, если вас вызывают в прокуратуру за репост.

«В феврале мне позвонили из прокуратуры, сначала на домашний телефон, потом на мобильный, и сказали, что в отношении меня завели административное дело и я должна приехать ознакомиться с ним. Речь шла о неком посте во «ВКонтакте» 2015 года, репост которого я сделала. Я долго не знала, что именно это за пост, потому что никакого желания ходить в прокуратуру у меня не было.

Адвокат «РосКомСвободы» Екатерина Абашина: "Если дело об административном правонарушении ведёт прокуратура, то по правилам КоАП определение о возбуждении дела и проведении административного расследования (если оно необходимо) должно быть вручено под расписку либо выслано человеку, в отношении которого дело возбудили (ч. 3.1. ст. 28.7). Из этого документа и можно узнать, в чём именно состоит обвинение, какая публикация стала поводом, какие доказательства есть в деле, и с учётом этой информации понять, обосновано ли обвинение и как защищаться. Если прокурор звонит только по телефону, полезно будет попытаться выяснить детали обвинения и статью КоАП и попросить выслать определение и извещение по почте, как это предусмотрено кодексом. Желательно посещать прокуратуру в сопровождении юриста".

Ко мне неделями с извещениями приходил участковый, долго стучался в дверь. Затем он наведался к маме на работу. Потом, наконец, пришёл в деканат. Был уже конец марта. Я подписала извещение, поговорила с юристами и всё равно решила никуда не ходить, потому что вряд ли меня с чем-нибудь ознакомили бы. А дело можно отправить в суд и без моего участия.

Абашина: "С делом ознакомиться очень полезно, это можно сделать как в прокуратуре, так и на судебной стадии (за несколько дней до заседания, чтобы осталось время на подготовку). Для этого достаточно подать письменное ходатайство с просьбой об ознакомлении с материалами дела и узнать дату, когда это можно сделать (достаточно часто материалы дают сфотографировать в тот же день)".

Итак, дело пошло в суд, но судья отправила его обратно в прокуратуру, поскольку на тот момент не было доказано, что страница принадлежит именно мне. После этого у меня взяли скан моего паспорта, что, видимо, послужило подтверждением.

Абашина: "В случае с соцсетью «ВКонтакте» правоохранительные органы могут идентифицировать пользователя через номер мобильного телефона, который привязан к аккаунту (запросить у ВК номер телефона, а потом у оператора связи — данные о личности абонента этого номер), либо через сетевой адрес, с которого пользователь заходил на сайт".

И ещё я — член избирательной комиссии с правом решающего голоса: чтобы возбудить против меня дело требовалось разрешение прокурора Чувашии. Позже его раздобыли тоже.

За мной снова начали бегать. В университет пришла помощница прокурора, при декане взяла с меня объяснение. Я так и не знала, что это за пост, поняла только, что дело шьют по статье 20.3.1. КоАП. Меня просили предоставить не только мои данные, но и данные родителей. Я со ссылкой на ст. 51 Конституции отказалась от дачи показаний. Во второй раз судья взяла дело на рассмотрение. Суд состоится 30 апреля.

Абашина: "Статья 51 Конституции РФ даёт право не свидетельствовать против себя и близких родственников, так что необходимо ссылаться на эту норму при отказе предоставить данные родственников. Если человек не понимает, в чём его обвиняют, отказ от дачи показаний/объяснений — разумное решение".

Возбуждение дела вначале вызвало шок. И было очень странно, когда меня и моих близких буквально начали преследовать — на работе, в университете. Прокурор, например, также приходила на работу к моей маме-бюджетнице. Непонятно зачем, поскольку я взрослая, мне 24 года. Это было похоже на давление. Вместе с прокурором был мужчина, который никак не представлялся. Они вели себя агрессивно: расспрашивали и требовали что-то подписать. Маме даже не объяснили, в чём дело, просто сказали: ну вам же дочь рассказывала, вы же знаете, почему мы пришли? Мама сказала, что ничего не знает. Мужчина в этот момент ухмылялся, отпускал язвительные комментарии, мол, ну как же вы не знаете. В итоге маме все равно ничего не объяснили, помощница начала рыться в папках, чтобы показать какой-то документ, и сказала, что «сейчас будем писать объяснительную». Мама оторопела, сослалась на 51-ю статью Конституции и ушла.

Абашина: "Когда непонятно, какое у человека положение в деле об административном правонарушении другого лица, какое он имеет отношение к публикациям на чужой странице ВК, отказ от дачи объяснений тоже разумен. Более того, у прокурора есть полномочие вызывать граждан для дачи объяснений, а не преследовать их где угодно и требовать объяснений на рабочем месте (ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ»). Пожаловаться на подобное превышение или злоупотребление полномочиями прокурора можно в вышестоящую прокуратуру, к жалобе полезно приложить аудиозапись разговора и информацию о свидетелях, которые согласны подтвердить указанные в жалобе обстоятельства, но «кровавых» результатов ожидать не следует (дисциплинарные взыскания начинаются с замечания и выговора)".

Мы сделали независимую экспертизу, которая не показала, что в моём посте было возбуждение вражды. Но не думаю, что мы выиграем дело. Однако подадим на апелляцию и пойдём в ЕСПЧ.

Связываю это давление с митингами. В январе были акции протеста, на которые я, правда, не ходила, но координатор штаба Навального отметил меня на старой фотографии с марша памяти Немцова, делая пост с призывом участвовать в новом митинге [фото с марша памяти Немцова, использованное в том посте, сейчас стоит в качестве иллюстрации к этой новости].

Я сделала репост, после чего мою страницу заблокировали. Это было странно уже тогда, честно говоря. После этого, в феврале, всё и началось».

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