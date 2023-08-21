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21 August 2023

Китай предлагает ввести в метавселенных систему социального рейтинга

Цифровая идентификация, по мнению авторов инициативы, необходима для «поддержания порядка и безопасности» в виртуальном мире, а также реального наказания для нарушителей.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / civilhindipedia.com / Canva

Китайская государственная телекоммуникационная компания China Mobile предложила внедрить цифровой идентификатор для всех пользователей метавселенных и онлайн-виртуального мира, включая физиологические особенности, социальные характеристики и профессию.

В случае нарушений порядка в метавселенных этой информацией можно будет поделиться с властями и правоохранительными органами. К примеру, если какой-нибудь пользователь распускает вредные слухи, жульничает, совершает противоправные действия в метавселенных, то цифровой идентификатор позволит полиции быстро найти и наказать пользователя.

Это предложение повторяет систему социального кредита Китая — разворачиваемую в Поднебесной инфраструктуру, предназначенную для улучшения поведения человека, которая оценивает и ранжирует граждан по различным показателям. Со своим предложением China Mobile обратилась к Международному союзу электросвязи (МСЭ).

Старший научный сотрудник исследовательского центра Friends of Europe Крис Кремидас-Кортни (Chris Kremidas-Courtney) заявил, что использование подобной системы в виртуальных мирах может нарушить конфиденциальность граждан и их свободу:

«Представьте себе метавселенную, где ваши цифровые идентификаторы контролируются китайскими властями. Китай намерен стать мировым лидером в разработке метавселенных, поэтому кто хочет захватить будущее — тот устанавливает стандарты. Каждое правительство должно задаться вопросом: хотим ли мы жить в таком виртуальном мире с эффектом присутствия?»

Рабочая группа МСЭ по метавселенным снова соберётся в октябре, когда предложения могут вынести на голосование. В случае принятия они могут существенно повлиять на телекоммуникационные и технологические компании, поскольку рабочая группа МСЭ стремится разработать новые стандарты для услуг метавселенных.

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