Китайский «умный телевизор» поймали на слежке

Производителя умных телевизоров Skyworth из Китая обвинили в шпионаже за пользователями. Каждые 10 минут устройство сканировало их дома на предмет наличия других устройств, подключённых к Wi-Fi. Тревогу забил один из авторов сайта V2EX, написав статью «Мой телевизор отслеживает все подключенные устройства», где подробно рассказал о наблюдениях за своим Skyworth.

Оказывается, на смарт-телевизор было установлено приложение Gozen Data, вшитое в операционную систему на базе Android.

«Недавно я почувствовал, что телевизор немного тормозит, и решил посмотреть, какие фоновые сервисы были включены, — написал влателец телевизора. — И тут обнаружил, что существует нечто под названием „Сервис данных Gozen“, и я не знаю, что это такое».

Приложение сканировало и собирало данные устройств, их сетевых карт, IP-адресов и имен пользователей, подключенных к локальным Wi-Fi сетям.

