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April 28, 2021, 1:53 p.m.

Китайский «умный телевизор» поймали на слежке

Он сканировал и собирал данные устройств, их сетевых карт, IP-адресов и пользовательских имён, подключённых к локальным сетям Wi-Fi.

Производителя умных телевизоров Skyworth из Китая обвинили в шпионаже за пользователями. Каждые 10 минут устройство сканировало их дома на предмет наличия других устройств, подключённых к Wi-Fi. Тревогу забил один из авторов сайта V2EX, написав статью «Мой телевизор отслеживает все подключенные устройства», где подробно рассказал о наблюдениях за своим Skyworth.

Оказывается, на смарт-телевизор было установлено приложение Gozen Data, вшитое в операционную систему на базе Android.

«Недавно я почувствовал, что телевизор немного тормозит, и решил посмотреть, какие фоновые сервисы были включены, — написал влателец телевизора. — И тут обнаружил, что существует нечто под названием „Сервис данных Gozen“, и я не знаю, что это такое».

Приложение сканировало и собирало данные устройств, их сетевых карт, IP-адресов и имен пользователей, подключенных к локальным Wi-Fi сетям.

Хотя сама компания уверяет, что данные использовались не для наблюдения, а для целевой рекламы, журналист-расследователь Син Цзянь отметил, что операционная система Android Smart TV была специально перепрофилирована китайским правительством для наблюдения за домами людей в сельской местности:

«Это приложение представляет собой разновидность шпионского ПО, которое устанавливается на смартфоны, телевизоры и другие устройства Android пользователей. Оно автоматически сканирует и собирает данные об устройствах, информацию об использовании и социальных связях и загружает их в государственную базу данных для онлайн-мониторинга».

В других сообщениях в соцсетях говорилось, что пользователи в целом обеспокоены работой телевизоров с Android, в то время как другие сообщали о маршрутизаторах Xiaomi, запрашивающих информацию, связанную с Wi-Fi, каждые несколько секунд.

Ученый-юрист из Шаньси по фамилии Сун предполагает, что слежка направлена ​​на полный контроль над тем, что люди говорят друг другу.«Правительство усиливает контроль над данными людей в целях идеологического контроля, — сказал он. — Они также надеются проникнуть в умы людей и влиять на их жизнь с помощью правительственной пропаганды. Они будут определять, к каким новостям и информации вам следует иметь доступ».

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