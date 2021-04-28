Китайский «умный телевизор» поймали на слежке

Производителя умных телевизоров Skyworth из Китая обвинили в шпионаже за пользователями. Каждые 10 минут устройство сканировало их дома на предмет наличия других устройств, подключённых к Wi-Fi. Тревогу забил один из авторов сайта V2EX, написав статью «Мой телевизор отслеживает все подключенные устройства», где подробно рассказал о наблюдениях за своим Skyworth.

Оказывается, на смарт-телевизор было установлено приложение Gozen Data, вшитое в операционную систему на базе Android.

«Недавно я почувствовал, что телевизор немного тормозит, и решил посмотреть, какие фоновые сервисы были включены, — написал влателец телевизора. — И тут обнаружил, что существует нечто под названием „Сервис данных Gozen“, и я не знаю, что это такое».

Приложение сканировало и собирало данные устройств, их сетевых карт, IP-адресов и имен пользователей, подключенных к локальным Wi-Fi сетям.

#Chinese Smart TV-Maker Accused of Spying on Owners' Other Devices



The smart televisions spy on its users by scanning their homes for other devices connected to the wifi network every few minutes, owners of the devices have reported on social media.https://t.co/HgWJuuFQjO — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) April 28, 2021

Хотя сама компания уверяет, что данные использовались не для наблюдения, а для целевой рекламы, журналист-расследователь Син Цзянь отметил, что операционная система Android Smart TV была специально перепрофилирована китайским правительством для наблюдения за домами людей в сельской местности:

«Это приложение представляет собой разновидность шпионского ПО, которое устанавливается на смартфоны, телевизоры и другие устройства Android пользователей. Оно автоматически сканирует и собирает данные об устройствах, информацию об использовании и социальных связях и загружает их в государственную базу данных для онлайн-мониторинга».

В других сообщениях в соцсетях говорилось, что пользователи в целом обеспокоены работой телевизоров с Android, в то время как другие сообщали о маршрутизаторах Xiaomi, запрашивающих информацию, связанную с Wi-Fi, каждые несколько секунд.

Ученый-юрист из Шаньси по фамилии Сун предполагает, что слежка направлена ​​на полный контроль над тем, что люди говорят друг другу.«Правительство усиливает контроль над данными людей в целях идеологического контроля, — сказал он. — Они также надеются проникнуть в умы людей и влиять на их жизнь с помощью правительственной пропаганды. Они будут определять, к каким новостям и информации вам следует иметь доступ».