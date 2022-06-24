Правительство добивается от чиновников отказа от зарубежных средств конференц-связи

Директор департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александр Маслов направил официальное письмо первому замминистра Илье Торосову и ряду других сотрудников министерства о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» зарубежных мессенджеров и сервисов видео-конференц-связи (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). Об этом пишет «Ъ», ознакомившийся с текстом письма.

Маслов предлагает коллегам взамен TrueConf (принадлежит АО ТКС, 100% компании у Станислава Солдатова) и VKTeam (принадлежит VK).

В Минэкономики отказались «комментировать детали служебной переписки», уточнив, что коммуникации сотрудников «осуществляются в основном средствами корпоративной электронной почты». В министерстве добавили, что работают над «внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями». Однако, уточнили в Минэкономики, о запрете использования, например, Telegram до сих пор речи не шло. Отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам как в регионах, так и в федеральных органах власти 1 июня поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ответственным назначено Минцифры, которое рекомендовало чиновникам перевести рабочую переписку в разработанный VK сервис для госслужащих.

Как отмечает издание, это не первая попытка властей принудить государственных служащих переходить на отечественные мессенджеры и средства видео-конференц-связи. Летом 2021 года в госпрограмме «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» содержались рекомендации учителям школ и преподавателям вузов, согласно которым те должны были общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

По мнению разработчиков отечественных приложений, такие инициативы могут способствовать росту спроса на российские сервисы видео-конференц-связи. Однако отмечается, что список рекомендуемых продуктов должен быть гораздо шире. Ряд участников рынка недоволен тем, что чиновникам прямо рекомендуется переходить именно на TrueConf. «Минцифры начало рассылать в госорганы письма с настоятельной рекомендацией использовать TrueConf еще в начале пандемии. В списки и каталоги импортозамещения видео-конференц-связи подавались несколько отечественных разработчиков, включая и "ВидеоМост", но в рассылках министерства оказывается только TrueConf»,— утверждает директор по продажам «ВидеоМоста» Дмитрий Шульга. Он добавляет, что его компания не раз обращалась к составителям списков для импортозамещения с вопросом, почему ее сервис не попадает в рекомендации: «Похоже, мы имеем дело с системным и несправедливым продвижением одного поставщика в ущерб другим отечественным разработчикам».